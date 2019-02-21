Создать вменяемую кампанию в яндекс с большим количеством объявлений

под целевой трафик, касающийся эзотерики.

то есть ищу специалиста который уже знает, как это делается. то есть создаст эффективную компанию с обяъвлениями для сайта эзотерической тематики.

я сам попробовал это сделать, но почему то получается чрезвычайно дорого, по сравнению с гуглом. либо - очень маленькая посещаемость. в общем, ничего не выходит.

жду стоимости, сроков, а также базовых параметров кампании, которую вы сможете создать.