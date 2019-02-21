Есть настроенная рекламная компания. по направлениям: 1)Разрешение РК-[url=http://eg-skk.ru/razreshenie-na-primenenie-rk/]http://eg-skk.ru/razreshenie-na-primenenie-rk/[/url] [url=http://eg-skk.ru/registratsiya-meditsinskih-izdelij-ru/] [/url]Толку от рекламной компании, НЕТ (поэтому все и остановили)! Готовы начать сотрудничать со специалистом, который даст результат. (готовы платить за заявки)
Создать вменяемую кампанию в яндекс с большим количеством объявлений
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
под целевой трафик, касающийся эзотерики.
то есть ищу специалиста который уже знает, как это делается. то есть создаст эффективную компанию с обяъвлениями для сайта эзотерической тематики.
я сам попробовал это сделать, но почему то получается чрезвычайно дорого, по сравнению с гуглом. либо - очень маленькая посещаемость. в общем, ничего не выходит.
жду стоимости, сроков, а также базовых параметров кампании, которую вы сможете создать.
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