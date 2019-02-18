Быстро удалять фишингововую рекламу в Гугл адвордс

Недавно потерял кучу денег, когда перел по фишинговой ссылке. Сделаем мир чище - я буду вам кидать ссылки и скриншоты ссылок, которые рекламируются в гугле и являются фишингом. Ваша задача - удаление их из рекламы. Плачу за 3$ за домен, у самого нет терпения общаться с саппортами Гугла