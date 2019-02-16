Есть настроенная рекламная компания. по направлениям: 1)Разрешение РК-[url=http://eg-skk.ru/razreshenie-na-primenenie-rk/]http://eg-skk.ru/razreshenie-na-primenenie-rk/[/url] [url=http://eg-skk.ru/registratsiya-meditsinskih-izdelij-ru/] [/url]Толку от рекламной компании, НЕТ (поэтому все и остановили)! Готовы начать сотрудничать со специалистом, который даст результат. (готовы платить за заявки)
Сделать рекламные кампании в яндекс и гугл по собранному СЯ
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Есть собранное СЯ по услугам кадастровые и геодезические работы. Нужно сделать рекламные компании в яндекс и гугл. Сколько будет стоить и какие сроки?
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