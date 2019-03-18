kavoneponel

Требуется Создать Рекламный кабинет с серой тематикой в Adwords, пройти модерацию.
Контекстная реклама4 заявки
Закрыт
5 лет назад
Требуется Создать Рекламный кабинет с серой тематикой в Adwords, пройти модерацию.
Недавно потерял кучу денег, когда перел по фишинговой ссылке. Сделаем мир чище - я буду вам кидать ссылки и скриншоты ссылок, которые рекламируются в гугле и являются фишингом. Ваша задача - удаление их из рекламы. ...
Имеется 10 браузерных сессий. В них нужно переходить по заданной ссылке ставить лайк и писать комментарий. Вся работа происходит с сайтом steamcommunity.com