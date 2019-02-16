Настроить регаргетинг в ВК, ОК, ЯД, ГА, ЮТ

$50
Контекстная рекламаЗакрыт8 заявок211 просмотров
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Нужно ретаргетинг (чтобы реклама показывалась именно старым посетителям по пикселю или телефону - догоняла их) Вконтакте, Одноклассники, Яндекс, Гугл, Ютьюб

Пишите что кто хочет за это.

5 лет назад
MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)
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