Настроить регаргетинг в ВК, ОК, ЯД, ГА, ЮТ

Есть настроенная рекламная компания. по направлениям: 1)Разрешение РК-[url=http://eg-skk.ru/razreshenie-na-primenenie-rk/]http://eg-skk.ru/razreshenie-na-primenenie-rk/[/url] [url=http://eg-skk.ru/registratsiya-meditsinskih-izdelij-ru/] [/url]Толку от рекламной компании, НЕТ (поэтому все и остановили)! Готовы начать сотрудничать со специалистом, который даст результат. (готовы платить за заявки)
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вот сайт
Нужно ретаргетинг (чтобы реклама показывалась именно старым посетителям по пикселю или телефону - догоняла их) Вконтакте, Одноклассники, Яндекс, Гугл, Ютьюб
Пишите что кто хочет за это.
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