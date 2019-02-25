Настройка Яндекс Директ

Добрый день! Нужно выгрузить товары с интернет-магазина на Яндекс.Маркет, с настройкой priceLabs Кол-во товаров ≈ 100 шт 1. Какая стоимость настройки/выгрузки? 2. Какая стоимость ведения в мес? 3. Пришлите несколько ваших примеров.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток всем!
Для сайта https://lifti-moskvi.ru необходимо настроить рекламу в директе Яндекса.
Соответственно, интересует ещё её ведение в течение 1-го месяца с момента запуска.
Рассматриваем только квалифицированных специалистов и за разумные деньги.
Сем ядра нет, его тоже нужно проработать, по следующим услугам агентства:
- Реклама в лифтах (расклеивание стикеров, на стендах)
- Реклама на стендах (у подъездов, в подъездах)
- Реклама в почтовых ящиках
- Реклама на этажах
Жду предложений.
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