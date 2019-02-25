Настройка Яндекс Директ

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Сем ядра нет, его тоже нужно проработать, по следующим услугам агентства:

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- Реклама на стендах (у подъездов, в подъездах)

- Реклама в почтовых ящиках

- Реклама на этажах

Жду предложений.

5 лет назад
z24z
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад