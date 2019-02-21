Настроить цели и целевой звонок в Я. Метрике

Есть настроенная рекламная компания. по направлениям: 1)Разрешение РК-[url=http://eg-skk.ru/razreshenie-na-primenenie-rk/]http://eg-skk.ru/razreshenie-na-primenenie-rk/[/url] [url=http://eg-skk.ru/registratsiya-meditsinskih-izdelij-ru/] [/url]Толку от рекламной компании, НЕТ (поэтому все и остановили)! Готовы начать сотрудничать со специалистом, который даст результат. (готовы платить за заявки)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо настроить цели в Метрике на отправку нескольких форм с сайта и подключить целевой звонок. Сайта два - лендинги (домен и поддомен), сделаны на muse
- Похожие заказы
- Контекстная реклама28 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Нужно выгрузить товары с интернет-магазина на Яндекс.Маркет, с настройкой priceLabs Кол-во товаров ≈ 100 шт 1. Какая стоимость настройки/выгрузки? 2. Какая стоимость ведения в мес? 3. Пришлите несколько ваших примеров.Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть собранное СЯ по услугам кадастровые и геодезические работы. Нужно сделать рекламные компании в яндекс и гугл. Сколько будет стоить и какие сроки?Контекстная реклама38 заявокЗакрыт5 лет назад
- $50
вот [url=http://рц-результат.рф]сайт[/url] Нужно ретаргетинг (чтобы реклама показывалась именно старым посетителям по пикселю или телефону - догоняла их) Вконтакте, Одноклассники, Яндекс, Гугл, Ютьюб Пишите что кто хочет за это.Контекстная реклама8 заявокЗакрыт5 лет назад
под целевой трафик, касающийся эзотерики. то есть ищу специалиста который уже знает, как это делается. то есть создаст эффективную компанию с обяъвлениями для сайта эзотерической тематики. я сам попробовал это сделать, но почему то получается чрезвычайно дорого, ...Контекстная реклама17 заявокЗакрыт5 лет назад
Тематика отделка квартир под ключ. Просьба добавляться людям с опытам )Контекстная реклама18 заявокЗакрыт5 лет назад
- $3
Недавно потерял кучу денег, когда перел по фишинговой ссылке. Сделаем мир чище - я буду вам кидать ссылки и скриншоты ссылок, которые рекламируются в гугле и являются фишингом. Ваша задача - удаление их из рекламы. ...Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Собрать рекламную компанию для сайта металлоломной организации ( Яндекс Директ)Контекстная реклама1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужны специалисты для продвижения сайта [url=https://krutilvertel.com]https://krutilvertel.com[/url] с помощью партнерской программы по модели CPS. Тематика сайта — продажа книг по ремонту автомобилей в электронном виде (формат PDF). Базовое вознаграждение - 20% от стоимости оплаченного заказа. В случае значительного увеличения ...Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Нужна настройка рекламной компании в Яндекс Директ (поиск + РСЯ). Тематика смартфоны Meizu. Нужно проработать каждую коллекцию: Meizu Note 8, Meizu X8, Meizu 16, Meizu M8 и т.д (всего 35 коллекций). Плюс общие запросы: купить Meizu, ...Контекстная реклама30 заявокЗакрыт5 лет назад