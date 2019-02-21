Настроить цели и целевой звонок в Я. Метрике

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Необходимо настроить цели в Метрике на отправку нескольких форм с сайта и подключить целевой звонок. Сайта два - лендинги (домен и поддомен), сделаны на muse

5 лет назад
vlados33rus
Владислав 
27 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад