Добрый день! Нужно выгрузить товары с интернет-магазина на Яндекс.Маркет, с настройкой priceLabs Кол-во товаров ≈ 100 шт 1. Какая стоимость настройки/выгрузки? 2. Какая стоимость ведения в мес? 3. Пришлите несколько ваших примеров.
Донастроить и оптимизировать рекламную компанию в Google ADs.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Рекламная компания для ремонтной мастерской в Эстонии.....2 языка (с эстонским поможем)
Цель более конкретный клиент и повышение CPR
- Похожие заказы
- Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Доброго времени суток всем! Для сайта https://lifti-moskvi.ru необходимо настроить рекламу в директе Яндекса. Соответственно, интересует ещё её ведение в течение 1-го месяца с момента запуска. Рассматриваем только квалифицированных специалистов и за разумные деньги. Сем ядра нет, его тоже нужно проработать, ...Контекстная реклама27 заявокЗакрыт5 лет назад
- $50
вот [url=http://рц-результат.рф]сайт[/url] Нужно ретаргетинг (чтобы реклама показывалась именно старым посетителям по пикселю или телефону - догоняла их) Вконтакте, Одноклассники, Яндекс, Гугл, Ютьюб Пишите что кто хочет за это.Контекстная реклама8 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Есть определенное количество кампаний на Adwords, меня не совсем устраивает их настройка. Хотелось бы улучшить позиции и оптимизировать стоимость. Жду предложения. Спасибо.Контекстная реклама13 заявокЗакрыт5 лет назад
Задача "переехать" с аккаунта агенства на собственный, в связи с чем необходимо перенести 23 компании в которых 1880 объявлений. Директ коммандер даёт всё скачать на текущем аккаунте без проблем. Помимо этого если вы специалист в директе и дадите ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть сайт строительной тематики. Он сделан для пользователей а не для поисковых роботов, поэтому почти не будет адаптироваться под SEO (капитально переделывается). Компания занимается ремонтами квартир под ключ. У компании есть свои ценности и принципы: ...Контекстная реклама21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо настроить цели в Метрике на отправку нескольких форм с сайта и подключить целевой звонок. Сайта два - лендинги (домен и поддомен), сделаны на museКонтекстная реклама3 заявкиЗакрыт5 лет назад
под целевой трафик, касающийся эзотерики. то есть ищу специалиста который уже знает, как это делается. то есть создаст эффективную компанию с обяъвлениями для сайта эзотерической тематики. я сам попробовал это сделать, но почему то получается чрезвычайно дорого, ...Контекстная реклама17 заявокЗакрыт5 лет назад
Тематика отделка квартир под ключ. Просьба добавляться людям с опытам )Контекстная реклама18 заявокЗакрыт5 лет назад
- $3
Недавно потерял кучу денег, когда перел по фишинговой ссылке. Сделаем мир чище - я буду вам кидать ссылки и скриншоты ссылок, которые рекламируются в гугле и являются фишингом. Ваша задача - удаление их из рекламы. ...Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт5 лет назад