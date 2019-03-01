Перенести компании с одного Директ аккаунта на другой

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Задача "переехать" с аккаунта агенства на собственный, в связи с чем необходимо перенести 23 компании в которых 1880 объявлений.

Директ коммандер даёт всё скачать на текущем аккаунте без проблем.

Помимо этого если вы специалист в директе и дадите рекомендации по улучшению, то сможем посотрудничать в будущем и дальше :)

Просьба кандидатом помимо указания сроков и цен описать свои навыки, спасибо.

5 лет назад
Proffdesign
Александр 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
lilwat
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$14
1 день
WMZ
Всё отлично, спасибо!
Только положительные впечатления от сотрудничества с Александром.