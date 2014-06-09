Александр ProffdesignProffdesign
39 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 дня назад
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Альтернативные выборы в кофейне1041 просмотр
- 3D-томография, компания "Золотое Сечение"879 просмотров
- Компания "Биком" Спб.661 просмотр
- Сайт для Ордена Ленина Ярцевского ХБК589 просмотров
- Сайт стоматологической клиники Biodent492 просмотра
- Национальный хоккейный портал ХоккейИнфо641 просмотр
- Фирменный стиль для стоматологии Biodent3798 просмотров
- Фирменный стиль для Торгового дома Гусвар642 просмотра
- Завораживающая флеш презентация337 просмотров
- Редактор анимации на флеш435 просмотров
- Lumalive инновационный продукт от Philips638 просмотров
Отзывы заказчиков
$350
10 баллов
8 лет назад
Александр сделал именно то, что нужно. В нужные сроки. Спасибо.
Ответный отзыв
Всё ок, сотрудничеством довольны.
$50
10 баллов
9 лет назад
Всё сделано в лучшем виде.
Ответный отзыв
всё гуд
$40
10 баллов
9 лет назад
Отличный исполнитель. Сотрудничали по множеству проектов. Всегда исполнял работу на 5+.
Ответный отзыв
Оплатил работу в срок. Поставил чёткую задачу, принял проект без проблем! Кстати работаем уже по нескольким проектам.
$100
10 баллов
10 лет назад
Все ок.
Ответный отзыв
Приятно работать с людьми которые знают что хотят. Платёжеспособны, а главное надёжны! Сотрудичество удовлетворило на все 100%, будем ждать новых заказов.
$50
10 баллов
10 лет назад
Работа выполнена ,в кратчайшие сроки,за срочность доплаты не запросили.Так что не могу не оставить положительный отзыв.
Ответный отзыв
Результатом сотрудничества доволен. Заказчик чётко поставил задачу. Своевременно оплатил. Рекомендую.
Веб-программирование
11 отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
9 отзывов
от $300
от 3 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
6 отзывов
от $230
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
2 отзыва
от $300
от 1 дня
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $200
от 1 дня
нет рейтинга