Proffdesign

Александр Proffdesign

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 дня назад
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Отзывы заказчиков
siteprojects
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$350
10 баллов
8 лет назад
Дизайн сайта для маленьких детей
Александр сделал именно то, что нужно. В нужные сроки. Спасибо.
Всё ок, сотрудничеством довольны.
Ответный отзыв
neoluxe
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Прикрутить к сайту комментарии к работам с капчами
Всё сделано в лучшем виде.
всё гуд
Ответный отзыв
duxxlless
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Верстка шаблона для shopcms
Отличный исполнитель. Сотрудничали по множеству проектов. Всегда исполнял работу на 5+.
Оплатил работу в срок. Поставил чёткую задачу, принял проект без проблем! Кстати работаем уже по нескольким проектам.
Ответный отзыв
fastnext
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Логотип
Все ок.
Приятно работать с людьми которые знают что хотят. Платёжеспособны, а главное надёжны! Сотрудичество удовлетворило на все 100%, будем ждать новых заказов.
Ответный отзыв
dmprh
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Доработка загрузки каталога Битрикс
Работа выполнена ,в кратчайшие сроки,за срочность доплаты не запросили.Так что не могу не оставить положительный отзыв.
Результатом сотрудничества доволен. Заказчик чётко поставил задачу. Своевременно оплатил. Рекомендую.
Ответный отзыв
Веб-программирование
11 отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
9 отзывов
от $300
от 3 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
6 отзывов
от $230
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
2 отзыва
от $300
от 1 дня
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $200
от 1 дня
нет рейтинга