Ищу специалиста по контекстной рекламе (сопровождение)

Контекстная рекламаЗакрыт34 заявки333 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу специалиста для сопровождения и оптимизации контекстной рекламы компаний Яндекс/Гугл- Работа с текстами объявлений, ключевыми словами- Управление ставками, бюджетом- Работа с веб-аналитикой: анализ конверсий, работающих/не работающих ключевых слов и объявлений, поведение пользователей на сайте

5 лет назад
MARIna050387
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад