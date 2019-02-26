У нас компания по ремонту швейцарских часов.

Нужно добавить 70 групп объявлений в google adwords по данной тематике

У нас есть 70 брендов по часам и нам нужно создать одинаковые группы объявлений чтобы в них менялись только названия брендов. Например: сервисный центр Chopard, сервисный центр Rolex.

Ну и определенный набор ключевых слов по 5-7 на каждую группу, где так же будет меняться бренд.

Например замена ремешка Rolex, замена ремешка на Chopard.