Нужно добавить 70 групп объявлений в google adwords.

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У нас компания по ремонту швейцарских часов.

Нужно добавить 70 групп объявлений в google adwords по данной тематике

У нас есть 70 брендов по часам и нам нужно создать одинаковые группы объявлений чтобы в них менялись только названия брендов. Например: сервисный центр Chopard, сервисный центр Rolex. 

Ну и определенный набор ключевых слов по 5-7 на каждую группу, где так же будет меняться бренд.

Например замена ремешка Rolex, замена ремешка на Chopard.

5 лет назад
vivera14
33 годаКазахстан
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад