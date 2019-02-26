Пиксель установлен более года назад, есть собранная аудитория около 900 пользователь, нужно до-настроить и запустить рекламу.
Нужно добавить 70 групп объявлений в google adwords.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У нас компания по ремонту швейцарских часов.
Нужно добавить 70 групп объявлений в google adwords по данной тематике
У нас есть 70 брендов по часам и нам нужно создать одинаковые группы объявлений чтобы в них менялись только названия брендов. Например: сервисный центр Chopard, сервисный центр Rolex.
Ну и определенный набор ключевых слов по 5-7 на каждую группу, где так же будет меняться бренд.
Например замена ремешка Rolex, замена ремешка на Chopard.
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