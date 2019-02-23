Настройка яндекс директа

под целевой трафик, касающийся эзотерики. то есть ищу специалиста который уже знает, как это делается. то есть создаст эффективную компанию с обяъвлениями для сайта эзотерической тематики. я сам попробовал это сделать, но почему то получается чрезвычайно дорого, ...