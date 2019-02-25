Настройка Ремаркетинга

Задача "переехать" с аккаунта агенства на собственный, в связи с чем необходимо перенести 23 компании в которых 1880 объявлений. Директ коммандер даёт всё скачать на текущем аккаунте без проблем. Помимо этого если вы специалист в директе и дадите ...