Реклама Ютуб ролика

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Контекстная рекламаЗакрыт6 заявок143 просмотра
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Нужно дать рекламу на видео на ютубе, чтобы привлечь примерно 10 000 просмотров и были заказы с этого видео у нас + нужно продумать как их отследить (например промокод).

5 лет назад
iramikh
Ирина 
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад