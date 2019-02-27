Доброго дня. Нужны отзывы на яндекс и гугл картах, из живых аккаунтов. Исполнитель, желательно из Владимирской, Московской, Нижегородской, Ивановской области, или из Казани. В заявке указывайте цену, свои контакты для связи
Настроить adwords для сайта на английском по обучению йоге
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо с нуля сделать сбор ключей по тематике "обучение йоге" на английском языке, собрать так же минус слова и настроить таргетинг на платежеспособные страны (при необходимости я предоставлю список).Начните ответ с фразы "гугл" и укажите
1 - стоимость за настройку, что будет входить, срок
2 - стоимость за ведение, что будет входить
3 - примеры клиентов, кому настраивали контекст на английском языке - ссылка на сайте и средние показатели РК
4 - ваш телеграм ник для связи
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