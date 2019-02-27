Настроить adwords для сайта на английском по обучению йоге

Необходимо с нуля сделать сбор ключей по тематике "обучение йоге" на английском языке, собрать так же минус слова и настроить таргетинг на платежеспособные страны (при необходимости я предоставлю список).Начните ответ с фразы "гугл" и укажите

1 - стоимость за настройку, что будет входить, срок

2 - стоимость за ведение, что будет входить

3 - примеры клиентов, кому настраивали контекст на английском языке - ссылка на сайте и средние показатели РК

4 - ваш телеграм ник для связи