Настроить рекламную кампания Яндекс

Нужно создать рекламный проект в Яндекс Директ,

Сайт: Интернет магазин кондиционеров

Требования: опыт работы в рекламе от года.

Если пользовались инструментами для сквозной аналитики напишите об этом.

Интересует не просто настройка а результат, поэтому условия такие: Оплата 50% за вашу настройку по факту, 50% после запуска рекламы (если вы всё правильно настроили). Далее введение... если сработаемся. Пишите кто хочет работать и если вам нужен постоянный заказчик.

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Опыт - ?

Стоимость настройки - ?

Введение - ?

Аналитика (какие инструменты) - ?