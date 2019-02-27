Настроить рекламную кампания Яндекс

Доброго дня. Нужны отзывы на яндекс и гугл картах, из живых аккаунтов. Исполнитель, желательно из Владимирской, Московской, Нижегородской, Ивановской области, или из Казани. В заявке указывайте цену, свои контакты для связи
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать рекламный проект в Яндекс Директ,
Сайт: Интернет магазин кондиционеров
Требования: опыт работы в рекламе от года.
Если пользовались инструментами для сквозной аналитики напишите об этом.
Интересует не просто настройка а результат, поэтому условия такие: Оплата 50% за вашу настройку по факту, 50% после запуска рекламы (если вы всё правильно настроили). Далее введение... если сработаемся. Пишите кто хочет работать и если вам нужен постоянный заказчик.
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Опыт - ?
Стоимость настройки - ?
Введение - ?
Аналитика (какие инструменты) - ?
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