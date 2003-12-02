Есть уже готовая кукла, её нужно перерисовать, изменить в соответствие с нашими правками (в основном это касается лица). Дополнительно нужно нарисовать к ней одежду (покажем модели). Проект долгосрочный. У кого был опыт, напишите об этом. Интересует цена (часовая) и ...