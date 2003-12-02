nariman_s

Нариман nariman_s

 
40 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Адекватный заказчик!

Разработка, поддержка и продвижение сайтов!

Любой сложности!

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$45
выплачено фрилансерам
20%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нарисовать куклу и одежду

    Есть уже готовая кукла, её нужно перерисовать, изменить в соответствие с нашими правками (в основном это касается лица). Дополнительно нужно нарисовать к ней одежду (покажем модели). Проект долгосрочный.  У кого был опыт, напишите об этом. Интересует цена (часовая) и ...

    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Настроить оплату paypal

    На самописный движок на PHP нужно настроить прием платежей через PayPal (аккаунт создан, банковский счет привязан, оплату принимаем по чеку, всё ок)  После оплаты, возвращаемся на сайт и отправляем письмо на почту.  Кто уже делал подобное, должны ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн детской куклы

    Нужно с нуля нарисовать дизайн детской куклы и к ней одежду.  Креативить не нужно,  идеи уже есть, можно сказать срисовать. У кого был опыт, напишите об этом.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Дизайн буклета для детей

    $1

    Нужно создать развивающий буклетов для детей.  Буду давать задание, например: составить из картинок буклет на пару страницах. Разложить фрукты и овощи по корзинам. Ваша задаче, найти картинки и расставить их на А4. Прислать на утверждение и так ...

    Дизайн буклета
    Верстка полиграфии18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Импортировать характеристики товара - сайт на Битриксе

    Нужно загрузить характеристики товара из каталога поставщика формат xml. Товары уже загружены на сайт, по id их можно найти. Возможно уже есть такой функционал на битриксе, надо разобраться или показать.  Кто уже делал подобное, напишите.

    БитриксСайт на Битрикс
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Коробка для шокобокса

    Нужно разработать макет для печати Это будет коробка шокобокса (конфеты и этикетками) не для продажи! Формат бумаги А4 для печати Сделать дизайн коробки и этикетки,  с меня идея с вам воплощение Интересует цена сроки и подобные работы, как вы можете ...

    Дизайн продукции23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Запустить рекламу в Я.Директ и G.Adwords - один товар

    Нужно настроить рекламную компанию для одного товара, запустить и проследить чтоб она работала эффективно. Тупая настройка не нужна, платить за настройку не буду. Бюджет 10 тыс на рекламу, оплата 20% [b]по факту от бюджета[/b]. Если ...

    Контекстная реклама11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Собрать ключевые слова ЯДРО

    Сайт продвигал я сам лично. Нужно ещё раз пройтись по новому и собрать ключевые слова. Собрать ядро запросов. Далее уже будет оптимизировать его.  Кто готов взяться за работу. Цена и сроки.

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать кнопку оплаты Себрбанк

    После отправки заказа показываем кнопку Оплатить она уже есть.  Нужно прописать пост запрос, по Api передать информацию по заказу :номер сумма и тд. Эти данные легко можно подключить, они есть.  Нужно сделать чтоб всё работало (нажал оплатить, ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Скрипт - экспорт курса валют доллар/руб. и евро/руб.

    Нужен скрипт который по крону будет проверят курс и закидывать в базу  Курс нужно брать из московской биржи есть пример на хабре [url=https://habr.com/ru/post/332700/]https://habr.com/ru/post/332700/[/url] Писать нужно на чистом php. Интересуют сроки и цена.

    PHP
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Вёрстка сайта

    Сайт: Каталог-продукции Страницы:[list=1][*]Главная (7 блока)[*]Каталог продукции,[*]Карточка товара,[*]Контакты,[*]Три страницы с контентом,[/list] Адаптивная верстка (есть дизайн макет) Перфект-пиксель (популярные разрешения) Макет в Photoshop Интересует, цена и сроки.

    Верстка сайтаPhotoshopКарточки товаров
    HTML-верстка69 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Добавить компанию в Каталоги

    Дам список площадок (пока 30) и информацию о компании, вам только нужно копировать и вставлять инфу.  Конечно нужно сделать всё аккуратно как можно больше заполнить полей, сохранить и вставить в отчёт ссылку на страницу.  Зарегить одну ...

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Оптимизировать 10 страниц, один сайт

    [b]Для 10 страниц одного сайта[/b] Собрать слова (ядро) Распределить по посадочным Написать мета (Тайтлы, Заголовки, Описание) Написать ТЗ для копирайтера - дать задание, утвердить со мной, разместить на сайте.

    Поисковые системы (SEO)27 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Наполнение сайта по продаже билетов

    Нужно еженедельно обновлять сайт афишами: Находить картинки и размещать на сайте. Задача постоянная и нужно быть в сети два три раза в неделю, уметь обработать фото. Кому нужно временные подработки лучше не пишите.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Структура сайта - проработать

    Нужно проработать новую структуру сайта красок Сайт был создан давно и в планах его переделать. Написать Разделы, подразделы, свойства для фильтров и так далее. Всё это передать в вордомском файле или ексель, чтоб было иерархия ...

    Управление проектами11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настроить рекламную кампания Яндекс

    $1

    Нужно создать рекламный проект в Яндекс Директ, Сайт: Интернет магазин кондиционеров Требования: опыт работы в рекламе от года. Если пользовались инструментами для сквозной аналитики напишите об этом. Интересует не просто настройка а результат, поэтому условия такие: ...

    Контекстная реклама16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад
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Отзывы фрилансеров
aqualice
Алиса 
20 летБеларусь
3 года в сервисе
Была
2 месяца назад
$45
10 баллов
2 года назад
Дизайн детской куклы
Рекомендую данного заказчика. Интересный проект, чёткое ТЗ. Всегда был на связи, по этому смогла быстро сделать работу. Оплата быстрая. Буду рада дальнейшим заказам)
Алиса нам помогла нарисовать всё что мы задумали, было много правок с нашей стороны, Алиса терпеливо выслушала и сделали, это большая редкость сейчас. Ответственный человек, всегда на связи, можно позвонить, написать, в общем все каналы связи.
Ответный отзыв
Ekaterina-1989
36 летБеларусь
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Наполнение сайта по продаже билетов
Отличный заказчик, четкое тз, оплата в срок.
Все отлично, работу выполнена хорошо. Рекомендую!
Ответный отзыв
MyXaLLIkO
Антон 
40 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Разработать вариант логотипа
Отличный заказчик. Понравился ответственный подход к выполняемой задаче. Нариман постоянно коммуницирует, вникает в суть и предлагает различные решения. Рекомендую к сотрудничеству!
Антон, не смотря на наши хотелки цену не увеличил, как договорились изначально столько и заплатил. Куча вариантов предложил, но всё таки нашли то-что нам понравилось. Хороша работа, сделал больше чем договаривались. Побольше бы таких исполнителей, в просторы фриланса. Рекомендую, для кого логотип это головная боль))) кто знает поймёт.
Ответный отзыв
Allexfrey
41 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$52
10 баллов
5 лет назад
Запуск рекламную кампанию Директ+Adw! Оперативно, запуск 3 сентября!
Согласовали проект и стоимость работ. Были правки - это нормально. Общение вежливое, замечания и правки выставлялись корректно. Оплата в срок. Заказчик перечислил сумму больше, чем было оговорено - что редкость для Фриланса. Рекомендую.
Алексей изначально позиционировал себя как специалист с большим опытом работы, было хорошее общение, взаимопонимание. Но, после, говорит сделал работу проверяйте, начал проверять и говорить что не так, тут то и началось самое интересное: По факту, собраны минул слова - не полностью, после бурного обсуждения исправил. Объявления создал - ок РСЯ (объявления) - картинки забыл добавить, писал ему, а в ответ тишина (ждал день), пришлось самому оперативно добавлять. РСЯ (баннеры) добавил, картинки я прислал - ок Обещал следить неделю - пришлось самому Обещал прислать отчёт - пропал на 4 дня. Выводы делайте сами.
Ответный отзыв
Bogdanovskaya
Татьяна 
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Дизайн визиток
Все отлично, спасибо.
Хороший исполнитель
Ответный отзыв