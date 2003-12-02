Есть уже готовая кукла, её нужно перерисовать, изменить в соответствие с нашими правками (в основном это касается лица). Дополнительно нужно нарисовать к ней одежду (покажем модели). Проект долгосрочный. У кого был опыт, напишите об этом. Интересует цена (часовая) и ...
- Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт2 года назад
На самописный движок на PHP нужно настроить прием платежей через PayPal (аккаунт создан, банковский счет привязан, оплату принимаем по чеку, всё ок) После оплаты, возвращаемся на сайт и отправляем письмо на почту. Кто уже делал подобное, должны ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно с нуля нарисовать дизайн детской куклы и к ней одежду. Креативить не нужно, идеи уже есть, можно сказать срисовать. У кого был опыт, напишите об этом.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен2 года назад
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Нужно создать развивающий буклетов для детей. Буду давать задание, например: составить из картинок буклет на пару страницах. Разложить фрукты и овощи по корзинам. Ваша задаче, найти картинки и расставить их на А4. Прислать на утверждение и так ...Верстка полиграфии18 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно загрузить характеристики товара из каталога поставщика формат xml. Товары уже загружены на сайт, по id их можно найти. Возможно уже есть такой функционал на битриксе, надо разобраться или показать. Кто уже делал подобное, напишите.Веб-программирование8 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно составить ТЗ для копирайтера из Ядра запросов который уже есть. Сайт интернет-магазин красок Количество разделов около 50 Желательно с опытом, понимание что такое SEOПоисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно разработать макет для печати Это будет коробка шокобокса (конфеты и этикетками) не для продажи! Формат бумаги А4 для печати Сделать дизайн коробки и этикетки, с меня идея с вам воплощение Интересует цена сроки и подобные работы, как вы можете ...Дизайн продукции23 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно настроить рекламную компанию для одного товара, запустить и проследить чтоб она работала эффективно. Тупая настройка не нужна, платить за настройку не буду. Бюджет 10 тыс на рекламу, оплата 20% [b]по факту от бюджета[/b]. Если ...Контекстная реклама11 заявокЗакрыт3 года назад
Количество товаров более 100, окончательный подсчитаем после наполнения. Нужно с одного сайта скопировать и перенести на другой (картинки, описание, цены) Интересует цена за позицию.Наполнение сайтов38 заявокЗакрыт3 года назад
Сайт продвигал я сам лично. Нужно ещё раз пройтись по новому и собрать ключевые слова. Собрать ядро запросов. Далее уже будет оптимизировать его. Кто готов взяться за работу. Цена и сроки.Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт3 года назад
После отправки заказа показываем кнопку Оплатить она уже есть. Нужно прописать пост запрос, по Api передать информацию по заказу :номер сумма и тд. Эти данные легко можно подключить, они есть. Нужно сделать чтоб всё работало (нажал оплатить, ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен скрипт который по крону будет проверят курс и закидывать в базу Курс нужно брать из московской биржи есть пример на хабре [url=https://habr.com/ru/post/332700/]https://habr.com/ru/post/332700/[/url] Писать нужно на чистом php. Интересуют сроки и цена.Веб-программирование10 заявокЗакрыт3 года назад
Сайт: Каталог-продукции Страницы:[list=1][*]Главная (7 блока)[*]Каталог продукции,[*]Карточка товара,[*]Контакты,[*]Три страницы с контентом,[/list] Адаптивная верстка (есть дизайн макет) Перфект-пиксель (популярные разрешения) Макет в Photoshop Интересует, цена и сроки.HTML-верстка69 заявокЗакрыт4 года назад
Дам список площадок (пока 30) и информацию о компании, вам только нужно копировать и вставлять инфу. Конечно нужно сделать всё аккуратно как можно больше заполнить полей, сохранить и вставить в отчёт ссылку на страницу. Зарегить одну ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт4 года назад
[b]Для 10 страниц одного сайта[/b] Собрать слова (ядро) Распределить по посадочным Написать мета (Тайтлы, Заголовки, Описание) Написать ТЗ для копирайтера - дать задание, утвердить со мной, разместить на сайте.Поисковые системы (SEO)27 заявокЗакрыт4 года назад
В сервисе semrush или serpstat через платный доступ у кого он есть, сделать анализ сайта и конкурентов (2-3)Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно еженедельно обновлять сайт афишами: Находить картинки и размещать на сайте. Задача постоянная и нужно быть в сети два три раза в неделю, уметь обработать фото. Кому нужно временные подработки лучше не пишите.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно проработать новую структуру сайта красок Сайт был создан давно и в планах его переделать. Написать Разделы, подразделы, свойства для фильтров и так далее. Всё это передать в вордомском файле или ексель, чтоб было иерархия ...Управление проектами11 заявокЗакрыт5 лет назад
- $1
Нужно создать рекламный проект в Яндекс Директ, Сайт: Интернет магазин кондиционеров Требования: опыт работы в рекламе от года. Если пользовались инструментами для сквозной аналитики напишите об этом. Интересует не просто настройка а результат, поэтому условия такие: ...Контекстная реклама16 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно настроить каталоги, разделы, свойства товаров. Желательно опыт работы, покажите сайты с которыми работали.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 лет назад