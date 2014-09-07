HGabi

Арут HGabi

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
[PHP, MYSQL] [HTML4/5 CSS2/3] [JS, AJAX, JQUERY] [Wordpress, Joomla]

Отзывы заказчиков

Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Поменять кодировку в Битриксе и поставить шаблон
Спасибо
Отличный заказчик. Рекомендую
Ответный отзыв
aliwya3
Васина 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Скрипт который будет заходить на сайт
Идеально справился с задачей, мастер своего дела, делает красиво, хорошо и приятно. Тз было немножечко некорректно, но он без доплат всё переделал как надо, не грех и накинуть денег за хорошую работу.
Приятно работать, очень хороший человек. Заплатила больше чем договорились. Рекомендую
Ответный отзыв
Missiya
34 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Решить проблему с сервером
Арут оперативно откликнулся на срочную задачу (в воскресенье вечером), быстро определил причину падения нашего сервера и все исправил. Спасибо огромное! Очень выручили!
Приятно работать. Хороший человек, отличный заказчик ) Рекомендую
Ответный отзыв
kraft_denis
Денис 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Доработка сайта фильмов
Качественное выполнение. Любое изменение "на ходу", т.к. вы этого пожелаете.
Очень хороший заказчик. Все внятно объяснил. Никаких проблем. Рекомендую
Ответный отзыв
magic25
Денис 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Создание формы обратной связи
Opencart
Сделал качественно и быстро. Претензий не имею.
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Ответный отзыв
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