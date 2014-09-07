Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
10 лет назад
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую
$40
10 баллов
11 лет назад
Идеально справился с задачей, мастер своего дела, делает красиво, хорошо и приятно. Тз было немножечко некорректно, но он без доплат всё переделал как надо, не грех и накинуть денег за хорошую работу.
Ответный отзыв
Приятно работать, очень хороший человек. Заплатила больше чем договорились. Рекомендую
$20
10 баллов
11 лет назад
Арут оперативно откликнулся на срочную задачу (в воскресенье вечером), быстро определил причину падения нашего сервера и все исправил. Спасибо огромное! Очень выручили!
Ответный отзыв
Приятно работать. Хороший человек, отличный заказчик ) Рекомендую
$20
10 баллов
11 лет назад
Качественное выполнение. Любое изменение "на ходу", т.к. вы этого пожелаете.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик. Все внятно объяснил. Никаких проблем. Рекомендую
$50
10 баллов
11 лет назад
Opencart
Сделал качественно и быстро. Претензий не имею.
Веб-программирование
5 отзывов
от $25
от 1 дня
#535
HTML-верстка
2 отзыва
от $10
от 1 дня
#941
Интернет-магазины
1 отзыв
от $150
от 5 дней
#240
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $150
от 10 дней
#535
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#996
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $250
от 10 дней
#4842