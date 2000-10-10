AlexoGroup

Михаил AlexoGroup

 
43 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Разнонаправленная группа компаний, тесно связанная с бизнесом в сфере высоких технологий.

Группа компаний "Alexo" основана 10.10.2000 г.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Объяснить, как правильно выводить посты, меню итп. в WP?

    Всем привет! Осваиваю WP и встало несколько вопросов, как именно писать код для вывода (например): вывод определенного поста, вывод меню, и многое другое. В WP много разных хуков, которые мне не совсем понятны, и чтобы использовать WP ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Программист WordPress на несколько проектов в одном сайте

    Добрый день! Требуется программист, способные реализовать перечень тех.заданий связанных в большей степени с версткой (85%) и функционалом модулей (15%) в WordPress в рамках одного сайта. --------------------- Что-бы определить примерную стоимость работы, оцените пожалуйста сколько будет стоить написать ...

    WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Функция с простым WP меню

    Всем привет! Нужно написать простую функцию вывода WP меню с условиями: 1. Для вывода меню передаем в функцию id этого меню. 2. Соблюдаем вложенность пунктов меню. # На выходе должны получить примерно следующее: ul &gt; li - пункт меню ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • WP плагин, требует лицензию, нужно 'починить'...

    Всем привет!  Имеется плагин онлайн-формы под WP, у него имеется 2 проблемы:  1. Требует лицензию.  2. Пишет Connection error при попытке создать форму.  Что нужно:  1. Чтобы писал, что 'Продукт зарегистрирован' и реальное отсутствие лицензии не мешало работе всего функционала ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Загрузить из excel товары в магазин OpenCart

    Всем привет! Имеется excel файл с такой структурой: http://take.ms/86S29 , и наш магазин на OpenCart 2, необходимо: 1. Загрузить все товары из файла к нам в магазин. 2. Необходимо создавать категории (серый фон) и под-категории (зеленый фон) и в ...

    OpenCart
    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рерайт

    Всем привет! Требуется рерайт текста с целью: 1. Повысить уникальность текста до 92% и выше (Advego). 2. Изменить количество ключевых фраз в каждой статье до 4-5% (Advego). 3.  Разбить статью на заголовки (или переделать их, если они уже ...

    Рерайт текста
    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Скопировать калькулятор с сайта

    Всем привет! Необходимо скопировать калькулятор с сайта (ссылка в приложение), а именно: 1. Логику подсчета цены и других параметров при выборе определенных пунктов http://take.ms/VreNF . 2. Изменение основного изображения при выборе определенных пунктов в калькуляторе http://take.ms/fhwcq . 3. При клике скачать ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Написать шорткод вывода списка категорий (WooCommerce)

    Всем привет! Необходимо написать шорткод вывода списка категорий (WooCommerce) со следующими параметрами: 1. ids = указываем id категории, которую необходимо вывести. Можно указать несколько (через запятую), если указать all - выводим все категории без под-категорий. 2. child_show = выводить-ли ...

    WooCommerce
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Помочь в установке Node.js > Nightmare

    Всем привет! До этого парсил страницы через phantomjs, щас решил опробовать Nightmare, но возникли трудности в установке всего необходимого комплекта софта и.т.п. Нужна консультация, как, что и куда ставить и как дальше пользоваться...

    Node.js
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перенос модуля (OpenCart)

    Здравствуйте! Имеется модуль " Advances Categories" для OpenCart 1.5, необходимо данный модуль перенести на версию OpenCart 2.0.1.x, сохранив всю функциональность. --------------------------  Пишем только в проект и СРАЗУ указываем ПРИМЕРНУЮ стоимость и сроки работы.  Оплата оперативно + отличный ОТЗЫВ!

    OpenCart
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать парсер

    Необходимо написать парсер, который: 1. Зайдет на страницу, спарсит объявления. 2. Добавит объявления в БД. 3. Сообщит время объявлений. - Страница: https://www.avito.ru/moskva/predlozheniya_uslug/transport_perevozki/pereyezdy?q=грузоперевозки . -------------------------- Пишем только в проект и СРАЗУ указываем примерную стоимость и сроки работы (да, они могут измениться, это понимаем). Оплата ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработать функционал в модуль.

    Имеется магазин [url=http://test.alfatesting.ru/component/jshopping/cat]http://test.alfatesting.ru/component/jshopping/cat[/url] с лева мы видим фильтр товаров ([url=http://clip2net.com/s/ioyrop]http://clip2net.com/s/ioyrop[/url]), необходимо: Изменить алгоритм работы фильтра, сделать так, что бы фильтр показывал не товар, а категории в которых найдет товар по заданным характеристикам. -------------------------- Пишем только в проект и СРАЗУ указываем ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Консультации в JavaScript

    Добрый день! Начинаю изучать js, и возникают некоторые моменты, по которым нужна консультация "на пальцах". Я буду задавать вопрос - Вы отвечать, и если будет что непонятно, то буду переспрашивать тонкости и тому-подобное.Сильно нагружать не ...

    Javascript
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Помощь в настройке xDebug + PHPStorm на Mac

    Добрый день! Скачал и поставил последний MAMP и PHPStorm, что делать дальше, что-бы заработал xdebug в PHPStorm не понимаю. Необходимо пошагово расписать, какие действия надо произвести для успешной работы xdebug в PHPStorm. Для полноты 'картины', ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перенос модуля (OpenCart)

    Здравствуйте! Имеется модуль " Advances Categories" для OpenCart 1.5, необходимо данный модуль перенести на версию OpenCart 2.0.1.x, сохранив всю функциональность. --------------------------  Пишем только в проект и СРАЗУ указываем ПРИМЕРНУЮ стоимость и сроки работы.  Оплата оперативно + отличный ОТЗЫВ!

    OpenCart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Самопис для учета заказов компании (мини CRM)

    Всем привет! Требуется написать систему, в которую можно будет заносить данные о новых заказах, сортировки их по цене, дате добавления и названию. --------------------- Пишем только в проект и пожалуйста, УКАЗЫВАЙТЕ стоимость и сроки сразу. Я понимаю, что стоимость ...

    Веб-программирование18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Программист WordPress на несколько проектов в одном сайте

    Добрый день! Требуется программист, способные реализовать перечень тех.заданий связанных в большей степени с версткой (85%) и функционалом модулей (15%) в WordPress в рамках одного сайта. --------------------- Что-бы определить примерную стоимость работы, оцените пожалуйста сколько будет стоить написать ...

    WordPress
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Программист OpenCart на несколько проектов в одном сайте

    Добрый день! Требуется программист, способные реализовать перечень тех.заданий связанных в большей степени с функционалом модулей в OpenCart 2.x в рамках одного магазина. --------------------- Что-бы определить примерную стоимость работы, оцените пожалуйста сколько будет стоить написать модуль, который будет ...

    OpenCart
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
tizis
Роман 
26 летКазахстан
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Скопировать калькулятор с сайта
Все хорошо, рекомендую к сотрудничеству.
Отличный исполнитель, сделал все оперативно и качественно, работой доволен!
Ответный отзыв
TornadoMan
Александр 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
8 баллов
8 лет назад
Необходимо приукрасить фильтр товаров из PSD в CSS
Все в порядке.
Работа была сделана качественно, достаточно быстро. Адекватен и приятен в общение!
Ответный отзыв
rbi
33 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Верстка и натяжка под WordPress
Хороший заказчик с чёткой постановкой заданий и множеством работы. Рекомендую !
Все сделано хорошо!
Ответный отзыв
badman80
Виктор 
44 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Написание скрипта
Всё отлично, спасибо!
Все сделано отлично, быстро и по приемлемой цене! Рекомендую!
Ответный отзыв
badman80
Виктор 
44 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Добавить одно условие в php скрипте
Всё отлично, спасибо за сотрудничество!
Все сделано отлично, быстро и качественно! Рекомендую в работе!
Ответный отзыв