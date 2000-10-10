AlexoGroup

Всем привет! Осваиваю WP и встало несколько вопросов, как именно писать код для вывода (например): вывод определенного поста, вывод меню, и многое другое. В WP много разных хуков, которые мне не совсем понятны, и чтобы использовать WP ...
Михаил AlexoGroupAlexoGroup
Разнонаправленная группа компаний, тесно связанная с бизнесом в сфере высоких технологий.
Группа компаний "Alexo" основана 10.10.2000 г.
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Требуется программист, способные реализовать перечень тех.заданий связанных в большей степени с версткой (85%) и функционалом модулей (15%) в WordPress в рамках одного сайта. --------------------- Что-бы определить примерную стоимость работы, оцените пожалуйста сколько будет стоить написать ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Всем привет! Нужно написать простую функцию вывода WP меню с условиями: 1. Для вывода меню передаем в функцию id этого меню. 2. Соблюдаем вложенность пунктов меню. # На выходе должны получить примерно следующее: ul > li - пункт меню ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Всем привет! Имеется плагин онлайн-формы под WP, у него имеется 2 проблемы: 1. Требует лицензию. 2. Пишет Connection error при попытке создать форму. Что нужно: 1. Чтобы писал, что 'Продукт зарегистрирован' и реальное отсутствие лицензии не мешало работе всего функционала ...Закрыт7 лет назад
Всем привет! Имеется excel файл с такой структурой: http://take.ms/86S29 , и наш магазин на OpenCart 2, необходимо: 1. Загрузить все товары из файла к нам в магазин. 2. Необходимо создавать категории (серый фон) и под-категории (зеленый фон) и в ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт7 лет назад
Всем привет! Требуется рерайт текста с целью: 1. Повысить уникальность текста до 92% и выше (Advego). 2. Изменить количество ключевых фраз в каждой статье до 4-5% (Advego). 3. Разбить статью на заголовки (или переделать их, если они уже ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт7 лет назад
Всем привет! Необходимо скопировать калькулятор с сайта (ссылка в приложение), а именно: 1. Логику подсчета цены и других параметров при выборе определенных пунктов http://take.ms/VreNF . 2. Изменение основного изображения при выборе определенных пунктов в калькуляторе http://take.ms/fhwcq . 3. При клике скачать ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Всем привет! Необходимо скопировать товары из определенного магазина в наш магазин (opencart 2). -------------------------------- Пожалуйста, указывайте стоимость и сроки выполнения задачи.Веб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
Всем привет! Необходимо написать шорткод вывода списка категорий (WooCommerce) со следующими параметрами: 1. ids = указываем id категории, которую необходимо вывести. Можно указать несколько (через запятую), если указать all - выводим все категории без под-категорий. 2. child_show = выводить-ли ...Закрыт7 лет назад
Всем привет! До этого парсил страницы через phantomjs, щас решил опробовать Nightmare, но возникли трудности в установке всего необходимого комплекта софта и.т.п. Нужна консультация, как, что и куда ставить и как дальше пользоваться...Закрыт7 лет назад
Здравствуйте! Имеется модуль " Advances Categories" для OpenCart 1.5, необходимо данный модуль перенести на версию OpenCart 2.0.1.x, сохранив всю функциональность. -------------------------- Пишем только в проект и СРАЗУ указываем ПРИМЕРНУЮ стоимость и сроки работы. Оплата оперативно + отличный ОТЗЫВ!Веб-программирование10 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо написать парсер, который: 1. Зайдет на страницу, спарсит объявления. 2. Добавит объявления в БД. 3. Сообщит время объявлений. - Страница: https://www.avito.ru/moskva/predlozheniya_uslug/transport_perevozki/pereyezdy?q=грузоперевозки . -------------------------- Пишем только в проект и СРАЗУ указываем примерную стоимость и сроки работы (да, они могут измениться, это понимаем). Оплата ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт7 лет назад
Имеется магазин [url=http://test.alfatesting.ru/component/jshopping/cat]http://test.alfatesting.ru/component/jshopping/cat[/url] с лева мы видим фильтр товаров ([url=http://clip2net.com/s/ioyrop]http://clip2net.com/s/ioyrop[/url]), необходимо: Изменить алгоритм работы фильтра, сделать так, что бы фильтр показывал не товар, а категории в которых найдет товар по заданным характеристикам. -------------------------- Пишем только в проект и СРАЗУ указываем ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Начинаю изучать js, и возникают некоторые моменты, по которым нужна консультация "на пальцах". Я буду задавать вопрос - Вы отвечать, и если будет что непонятно, то буду переспрашивать тонкости и тому-подобное.Сильно нагружать не ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Скачал и поставил последний MAMP и PHPStorm, что делать дальше, что-бы заработал xdebug в PHPStorm не понимаю. Необходимо пошагово расписать, какие действия надо произвести для успешной работы xdebug в PHPStorm. Для полноты 'картины', ...Закрыт8 лет назад
Здравствуйте! Имеется модуль " Advances Categories" для OpenCart 1.5, необходимо данный модуль перенести на версию OpenCart 2.0.1.x, сохранив всю функциональность. -------------------------- Пишем только в проект и СРАЗУ указываем ПРИМЕРНУЮ стоимость и сроки работы. Оплата оперативно + отличный ОТЗЫВ!Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Всем привет! Требуется написать систему, в которую можно будет заносить данные о новых заказах, сортировки их по цене, дате добавления и названию. --------------------- Пишем только в проект и пожалуйста, УКАЗЫВАЙТЕ стоимость и сроки сразу. Я понимаю, что стоимость ...Веб-программирование18 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Скачали скрипт рулетки CS:GO, установили на сайт, подключили к бд, подключить его к steam и запустить бота не удалось, нужна помощь. Цена вопроса?Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Требуется программист, способные реализовать перечень тех.заданий связанных в большей степени с версткой (85%) и функционалом модулей (15%) в WordPress в рамках одного сайта. --------------------- Что-бы определить примерную стоимость работы, оцените пожалуйста сколько будет стоить написать ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Требуется программист, способные реализовать перечень тех.заданий связанных в большей степени с функционалом модулей в OpenCart 2.x в рамках одного магазина. --------------------- Что-бы определить примерную стоимость работы, оцените пожалуйста сколько будет стоить написать модуль, который будет ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад