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Отзывы заказчиков
$100
2 балла
8 лет назад
Обещал справиться раньше дедлайна - в итоге исчез в неизвестности и подвел крайне сильно. Не рекомендую.
$20
10 баллов
9 лет назад
Все сделано хорошо!
Ответный отзыв
Хороший заказчик с чёткой постановкой заданий и множеством работы. Рекомендую !
$40
5 баллов
9 лет назад
Заказывал у него простенький скрипт. Сотрудничеством крайне недоволен, человек недоделав скрипт, взял деньги и больше на связь не выходит, хотя сообщения от меня все прочитывает. Не рекомендую с ним сотрудничать, может кинуть
$140
10 баллов
9 лет назад
Твердые 10 баллов. Все время на связи, вопросы по делу, верстка валидная, настройка качественная. Рекомендую.
Ответный отзыв
Замечательный работодатель: чёткая постановка задачи, ежедневная связь по различным вопросам и конечно же оперативная оплата. Рекомендую.
$750
10 баллов
9 лет назад
Обращаюсь к человеку не первый раз. Разрабатывает мне сайты на php и mysql Всегда на связи, в случае чего - всегда объясняет и выслушивает пожелания. Идет на диалог, в случае расхождений с ТЗ - всегда с ним можно договориться. В данный момент уже работаю с ним по предоплате. Сложилось только хорошее впечатление.
Ответный отзыв
Работаю с данным человеком уже несколько месяцев: отличный человек, который пишет человеческое ТЗ. Конечно же, рекомендую.
Сайты «под ключ»
3 отзыва(-1)
$50/час
от $100от 2 дней
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