rbi

Пресняков rbi

 
33 годаБеларусь/Минск
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Skype: cuspauloc
Портфолио
Отзывы заказчиков
daniilkolomoets
Даниил 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
2 балла
8 лет назад
Создание мобильной версии
Обещал справиться раньше дедлайна - в итоге исчез в неизвестности и подвел крайне сильно. Не рекомендую.
AlexoGroup
Михаил 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Верстка и натяжка под WordPress
Все сделано хорошо!
Хороший заказчик с чёткой постановкой заданий и множеством работы. Рекомендую !
Ответный отзыв
oldsot1
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$40
5 баллов
9 лет назад
Постер отложенных постов в WP
Заказывал у него простенький скрипт. Сотрудничеством крайне недоволен, человек недоделав скрипт, взял деньги и больше на связь не выходит, хотя сообщения от меня все прочитывает. Не рекомендую с ним сотрудничать, может кинуть
pavelnedved
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$140
10 баллов
9 лет назад
Верстка и установка сайта на Wordpress+Woocommerce
Твердые 10 баллов. Все время на связи, вопросы по делу, верстка валидная, настройка качественная. Рекомендую.
Замечательный работодатель: чёткая постановка задачи, ежедневная связь по различным вопросам и конечно же оперативная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
Nikiten
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$750
10 баллов
9 лет назад
Создать сайт-сервис по геолокации
Обращаюсь к человеку не первый раз. Разрабатывает мне сайты на php и mysql Всегда на связи, в случае чего - всегда объясняет и выслушивает пожелания. Идет на диалог, в случае расхождений с ТЗ - всегда с ним можно договориться. В данный момент уже работаю с ним по предоплате. Сложилось только хорошее впечатление.
Работаю с данным человеком уже несколько месяцев: отличный человек, который пишет человеческое ТЗ. Конечно же, рекомендую.
Ответный отзыв
Сайты «под ключ»
3 отзыва(-1)
$50/час
от $100от 2 дней
#280