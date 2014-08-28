Верстка и установка сайта на Wordpress+Woocommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен8 заявок14746 просмотров

Дизайн есть. Структура простая - на макет можно посмотреть в приложении. Предусмотрен также магазин на Woocommerce - его дизайн также будет предоставлен.

Рассматриваю только заявки с явно указанными ценой и сроком. Оплата исключительно в ЯД.

WooCommerceWordPress
11 лет назад
pavelnedved
Павел 
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

rbi
34 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$140
5 дней
Твердые 10 баллов. Все время на связи, вопросы по делу, верстка валидная, настройка качественная. Рекомендую.
Замечательный работодатель: чёткая постановка задачи, ежедневная связь по различным вопросам и конечно же оперативная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

rbi
34 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад