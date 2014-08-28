Верстка и установка сайта на Wordpress+Woocommerce

Дизайн есть. Структура простая - на макет можно посмотреть в приложении. Предусмотрен также магазин на Woocommerce - его дизайн также будет предоставлен.

Рассматриваю только заявки с явно указанными ценой и сроком. Оплата исключительно в ЯД.