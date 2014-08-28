Здравствуйте! Необходимо полностью настроить УСТАНОВЛЕННУЮ на сайт шаблонную тему вордпресс. Тему посмотреть можно здесь http://wordpress.org/themes/resolution Пункты меню и разделы произвольные, тестовые. Все задуманные шаблоном виджеты нужны. Сроки - максимально короткие. ...
Верстка и установка сайта на Wordpress+Woocommerce
Дизайн есть. Структура простая - на макет можно посмотреть в приложении. Предусмотрен также магазин на Woocommerce - его дизайн также будет предоставлен.
Рассматриваю только заявки с явно указанными ценой и сроком. Оплата исключительно в ЯД.
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