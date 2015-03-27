PSD -> тема wordpress

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Завершен12 заявок182 просмотра

Здравствуйте!

Необходимо сделать рабочую тему wordpress по представленному макету.

Мультибраузерность, настройки вывода фото, блоков и категорий должны присутствовать.

WordPress
11 лет назад
lupus_malus
Дмитрий 
51 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Amics
31 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$123
6 дней
Александр хорошо разбирается в WP и программировании.
Спасибо за приятное сотрудничество!

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Amics
31 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад