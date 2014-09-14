Необходимо разработать калькулятор (фильтр поиска) подбора автошин и дисков для cms Shop-Script 5, по образцу. Отдельно, при переписке, будут высланы более подробные пожелания по сортировкам и.т.д. Нужна также консультативная помощь по загрузке xml прайсов выгруженных ...
Поправить RSS CMS DLE
Здравствуйте.
Необходимо создать 2 rss канала для СMS DLE. В первом rss.php выводить новости только те, которые опубликованы на главной странице. В rss2.php сделать вывод всех новостей, т.е. и тех что на главной не выводятся.
Версия CMS DLE 10.1 UTF-8
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)2 исполнителяЗавершен11 лет назад
- $400
В приложении файл с ссылками на готовую вертску ,почти на все страницы,сегодня до верстают остатки. Сайт по большому информационный: 1.с калькуляторами (которые уже готовы на старом сайте,и нам нужно будет внедрить их ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Необходимо завершить настройку двух меню ddblock для двух типов материалов. Необходимые модули установлены, во views представление сделано. Осталось проверить настройки в целом и сделать вывод на примере шаблона http://ddblock.myalbums.biz/node/1758Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Требуется доработка (отладка) и адаптация некоторых функций на Bitrix для интернет магазина по продаже игрушек: 1. отладка корректной работы корзины - корректировка полей при оформлении заказа 2. оповещение покупателя / администратора о ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $80
Сделать сайт на WP на готовом шаблоне WP Читайте ТЗ Есть готовый шаблон, то есть он полностью готовый! Тему для WP создавать НЕ НУЖНО - она уже есть. ...Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо перенести сайт с одного хостинга на другой. Есть только доступ от админки. Сделать прямо сейчас.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть вертска, нужно натянуть на лицензию. Приступить прямо сейчас. Оставляйте заявки только те кто свободен. В заявках указывайте свой скайп.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый.. Нужна копия по внешнему виду и функционалу этого сайта http://www.kayture.com Есть отличия - нужно убрать некоторые элементы. Предпочтителен WordPress Жду Ваших предложений по цене и срокам.Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
установить админку «1С-Битрикс: Управление сайтом» (Старт) на 2 LP + небольшие корректировки landing pageСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется несколько доработок каталога на Opencart. Примеры: - не работает поиск - в каталоге разворачиваются все категории и подкатегории, а не только выбранные - исправить выравнивание навигации по страницам в каталоге, ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт11 лет назад