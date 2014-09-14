Поправить RSS CMS DLE

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Завершен4 заявки284 просмотра

Здравствуйте.

Необходимо создать 2 rss канала для СMS DLE. В первом rss.php выводить новости только те, которые опубликованы на главной странице. В rss2.php сделать вывод всех новостей, т.е. и тех что на главной не выводятся.

Версия CMS DLE 10.1 UTF-8

DLEPHP
11 лет назад
linkovich
Сергей 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранные исполнители

xmen545
35 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$1
1 день
aku4er
Андрей 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Андрей выполнил задания за 10 минут, четко составил рид ми для реализации на иных сайта. Благодарю
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Заявки фрилансеров

xmen545
35 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
aku4er
Андрей 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад