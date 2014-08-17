Требуется несколько доработок каталога на Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок189 просмотров

Требуется несколько доработок каталога на Opencart.

Примеры:

- не работает поиск

- в каталоге разворачиваются все категории и подкатегории, а не только выбранные

- исправить выравнивание навигации по страницам в каталоге, выравнивание "хлебных крошек"

Самое важное - это нужно сделать срочно! Далее возможна удаленная работа на постоянке.

Бюджет 20$

Opencart
11 лет назад
arrow333
34 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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