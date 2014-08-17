Интересует изготовление шаблона для Wordpress из макета PSD (кроссбраузерность и отсутствие ошибок). Сайт-статейник, в приложении внешний вид главной, страница рубрики и страница с записью. В шапке нарисован красивый поиск, а нужен будет ...
Требуется несколько доработок каталога на Opencart
Требуется несколько доработок каталога на Opencart.
Примеры:
- не работает поиск
- в каталоге разворачиваются все категории и подкатегории, а не только выбранные
- исправить выравнивание навигации по страницам в каталоге, выравнивание "хлебных крошек"
Самое важное - это нужно сделать срочно! Далее возможна удаленная работа на постоянке.
Бюджет 20$
Заявки фрилансеров
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