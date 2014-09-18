Верстка и установка сайта на ModX

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен19 заявок364 просмотра

Есть сайт. Временно он находится здесь - pfs.bget.ru

Нужно немного поменять его структуру (основные позиции все сохраняются) и дизайн.

Дизайн готов. Главная страница - в приложении. Техническое задание на изменение структуры - в процессе написания. Но ориентируясь на главную страницу - можно примерно представить, что должно получится. Т.е. изменения небольшие. В основном - это натяжка нового дизайна просто.

Жду предложений с четкой ценой и сроками. Ну или, как минимум, с обоснованными вопросами, от ответов на которые зависят цена и сроки Предложения вида "нужно ознакомится с ТЗ" - не рассматриваю.

Спасибо

MODX
11 лет назад
pavelnedved
Павел 
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

mrkarandash
Александр 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$100
5 дней
Александр грамотно и оперативно выполнил непростую работу. Был все время на связи. Рекомендую как грамотного специалиста по ModX
Павел предоставляет четкие, понятные ТЗ, по которым удобно работать. Оплата в срок, уровень доверия как к заказчику лично у меня высокий

Заявки фрилансеров

mrkarandash
Александр 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад