Верстка и установка сайта на ModX

Есть сайт. Временно он находится здесь - pfs.bget.ru

Нужно немного поменять его структуру (основные позиции все сохраняются) и дизайн.

Дизайн готов. Главная страница - в приложении. Техническое задание на изменение структуры - в процессе написания. Но ориентируясь на главную страницу - можно примерно представить, что должно получится. Т.е. изменения небольшие. В основном - это натяжка нового дизайна просто.

Жду предложений с четкой ценой и сроками. Ну или, как минимум, с обоснованными вопросами, от ответов на которые зависят цена и сроки Предложения вида "нужно ознакомится с ТЗ" - не рассматриваю.

Спасибо