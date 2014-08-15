Нужно к обеду сделать одностраничник на ВП
Установка и настройка модулей для ИМ-а на preste
добрый день.
для сайта obuv-kupit.ru на престашопе нужно установить некоторые плагины/модули.
Напишите, за сколько установите и настроите каждый из модулей, возможно какой то уберем, поэтому нужно знать заранее.
1- блог http://demo.prestawarrior.com/smartblog/1.6.0.5/blog.html.
сколько стоит его установка и настройка?
2- вот всплывающая корзина-http://prestalab.ru/menju-i-bloki/132-modul-rorsart.html, там написано она для престы 1.4. у нас 1.6, если подойдет для нас, сколько стоит его установка и настройка?
3-быстрый заказ, здесь 4 варианта, какой лучше и легче и дешевле?
http://prestadev.ru/addons/front-office-features/121-bystryy-zakaz-dlya-vsey-korziny-zakaz-v-1-klik.html
http://prestadev.ru/addons/front-office-features/114-bystryy-zakaz-zakaz-v-1-klik.html
http://prestadev.ru/addons/checkout/130-bystryy-zakaz-dlya-vsey-korziny-zakaz-v-1-klik-dlya-prestashop-1.html
http://prestalab.ru/menju-i-bloki/80-bystryj-zakaz-na-e-mail.html
4-Модуль Мапс Яндекс-http://prestalab.ru/menju-i-bloki/126-modul-mapsyandex.html.
сколько стоит его установка и настройка?
5-виджет ВК- http://prestalab.ru/sotsialnye-seti/31-vidzhet-soobschestv-vkontakte.html.
сколько стоит его установка и настройка?
6- вот этот плагин перелинковки- http://prestalab.ru/instrumenty-administrirovanija/211-seo-perelinkovka.html
сколько будет стоить его установка и настройка?
7- еще надо включить на сайте модули-акции, рекомендуемые, хиты продаж, сравнение товаров и лист желаний для главной страницы
они там есть, но почему то не включаются.
Сколько будет стоить их включить?
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