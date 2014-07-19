Требуется настроить таргетинг рекламы в Facebook и Instagram для магазина женской одежды на ОЗОН. Заказов мало, требуется оптимизация рекламной кампании для снижения стоимости привлечения клиентов. Необходимо определить, какой вариант лучше: гнать трафик на главную страницу или на конкретные товары. Укажите свою цену и срок выполнения.
для связи: [email protected]
skype - uggmoskva
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добрый день. у нас интернет-магазин по уггам - Ougi.ru. Хотим продвинуть его в Гугле, регион - Москва. 1 - сколько времени займет вывод в топ? ...Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт6 лет назад
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Нужно сделать доработки оп опенкарту. Ниже дано ТЗ: https://docs.google.com/document/d/11yGtzec1WenVXqzVuQSKS8Oq0VYntaIKX_nVrbvTiV8/edit Пишите сразу цены, а не глупости вроде – наша компания занимается... ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
добрый день. Запускаем интернет магазин, нужно СЯ по следующим тематикам: телескопы, бинокли, микроскопы, подзорные трубы, прицелы и оптические приборы. Регион – больше Москва, но можно ...Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть интернет магазин угги uggboot.ru. Он не адаптивный, на движке bmshop.ru Нужно сверстать и натянуть его на престашоп заново, чтобы был адаптивным согласно последним требованиям гугла: https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/ ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Для интернет магазина угги требуется: а – добавление новых карточек товаров: 1 – прописать title, description, h1 согласно шаблону. ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
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Нужно сделать некоторые изменения согласно техническому заданию: в интернет магазине uggi-kupit.ru нужно сделать некоторые доработки согласно аудиту(прилагается отдельным файлом): Пункты: 3; ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Нужно изменить один из стандартных фильтров: https://opencartforum.com/files/file/459-filter-pro/ или этот: https://opencartforum.com/files/file/1780-coolfilter/ ? в такой вид: http://uggaustralian.ru/women/ сколько будет ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
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- $15
надо установить блог новостей и сделать небольшое изменение для сайта obuv-kupit.ru(presta 1.6): http://www.prestashop.com/forums/topic/317230-prestashop-blog-module/ Нужно сделать вывод новостей на главной странице, потребуется под кнопкой каталог и выше Отзывов, вот здесь: ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужно перенести чуть больше 200 товаров из одного ИМ(движок на престашопе) на другой(движок на опенкарте). Перенести описания товаров, прописать тэги- h1, title, description, keywords, артикулы, размеры, категории, вставить 5-8 фоток. ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нам нужна установка шаблона дизайна на opencart для интернет магазина и изменения. 1-установить шаблон интернет магазина (http://themeforest.net/item/metropoliten-responsive-opencart-theme-with-blog/8047136?WT.ac=category_thumb&WT.z_author=theAlThemist) или другой на опенкарте из themforest, русифицировать и настроить. 2-Оформление ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $13
Для интернет магазина угги www.uggi-kupit.ru нужно создать логотип. Размер-128*65 пикселя. Шаблон сайта-http://ps.mtstudio.themesdeveloper.net/demo6/en/, поэтому предпочтительные цвета- оранжевый и черный. Можно нарисовать изображение угги, а внизу надпись - ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $150
Есть дизайн интернет магазина обуви для сайта www.obuv-kupit.ru. Нужно сверстать и натянуть его на престашоп(точных терминов не знаю, может спрограммировать). Страницы: Главная Каталог (Отражает ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад