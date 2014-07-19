tarakuda

Руслан tarakuda

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

для связи: [email protected]

skype - uggmoskva

Отзывы фрилансеров

Zoloch
Елена 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Добавление новых карточек товара в интернет магазин
Замечательный заказчик, всем рекомендую!
все отлично, Елена сделала весь заказ отлично - заменила фотки на старых товарах и добавила новые. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
teddy_
Алла 
33 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
127 отзывов(-4)
$20
10 баллов
11 лет назад
Перенос товаров из одного ИМ в другой
OpencartPrestaShop
Приятно было работать с Русланом. Четкая постановка задачи, всегда на связи, оплата моментальная. Рекомендую!
Алла перенесла наши товары для интернет магазина на опенкарте, было свыше 200 товаров. спасибо
Ответный отзыв
ruzuk
34 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Создать логотип для ИМ угги
Отличный заказчик - четкое задание, оперативная реакция на вопросы, своевременная оплата. Рекомендую всем!
Светлана взялась за заказ и в тот же день сдала его. После пару поправок сдала окончательный вариант логотипа. Обращусь еще по поводу банеров. Спасибо
Ответный отзыв
stas-develop
Стас 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва
$150
10 баллов
11 лет назад
Верстка+натяжка дизайна ИМ на престашоп
PrestaShop
Все пучком!
была проблемная работа - верстка сайта на престашоп. Стас сделал свою работу и показал мастерство. Щас другие сайты дадим на верстку. Спасибо
Ответный отзыв