Требуется настроить таргетинг рекламы в Facebook и Instagram для магазина женской одежды на ОЗОН. Заказов мало, требуется оптимизация рекламной кампании для снижения стоимости привлечения клиентов. Необходимо определить, какой вариант лучше: гнать трафик на главную страницу или на конкретные товары. Укажите свою цену и срок выполнения.