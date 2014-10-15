Перенос товаров из одного ИМ в другой

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Завершен2 заявки247 просмотров

Нужно перенести чуть больше 200 товаров из одного ИМ(движок на престашопе) на другой(движок на опенкарте).

Перенести описания товаров, прописать тэги- h1, title, description, keywords, артикулы, размеры, категории, вставить 5-8 фоток.

Цена- 7 р за позицию.

OpencartPrestaShop
11 лет назад
tarakuda
Руслан 
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

teddy_
Алла 
32 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
127 отзывов(-4)
11 лет назад
$20
2 дня
Алла перенесла наши товары для интернет магазина на опенкарте, было свыше 200 товаров. спасибо
Приятно было работать с Русланом. Четкая постановка задачи, всегда на связи, оплата моментальная. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

teddy_
Алла 
32 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
127 отзывов(-4)
11 лет назад