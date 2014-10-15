Перенос товаров из одного ИМ в другой

Онлайн магазин разноплановых вещей (одежда, аксессуары, обувь, подарки) ищет менеджера на заполнение сайта товарами (до 40 в день) и статьями (1 в день) и ведение инстаграмма ( подписки, добавление 5 лотов в день с описанием ...