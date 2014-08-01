Обработка заявок gogetlinks

Необходимо обрабатывать заявки в системе gogetlinks, в среднем 4-5 заявок в день.

Каждая новость 1500 символов и уникальность более 70%, бывает оптимизаторы требуют 90-95%, но таких мало.

Тематика сайтов СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ПРОИЗВОДСТВО

Расчет 1 статья = 30 руб.

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