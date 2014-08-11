Наполнение сайта на Wordpress

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен9 заявок258 просмотров

нужно наполнить контентом сайт (внимательный копипаст)

отсюда - http://www.plannja-siba.ru/catalog/view/

наполнять woocommers плагин, элементы как вариативные продукты по 2-м размерам и 4-м цветам

это не весь проект. из этого списка нужна выборка + еще 7-8 таких выборок по другим разделам.

WordPress
11 лет назад
zmey2
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

wsih
53 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$50
7 дней
Пунктуальная и ответственная работа над проектом. Доволен очень. Рекомендую.
Андрей - компетентный и честный заказчик. Приятное во всех отношениях сотрудничество. Четкая постановка задачи, разъяснения, постоянный онлайн и предоплата. Спасибо за проект! Рекомендую! Буду рада новым заданиям.

Заявки фрилансеров

wsih
53 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработка сайта на Joomla

    Требуется специалист по Joomla, который доделает сайт (strportal.ru). Требуется дозаполнить разделы, добавить картинки, все симметрично подравнять. Все картинки и тексты есть. ТЗ и образцы есть. Нужно лишь все это воплотить в жизнь, желательно в короткие ...

    Joomla
    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент-менеджер в интернет-магазин

    Требуется сотрудник для добавления товара в интернет-магазине детских товаров на постоянную основу. Объем добавления большой. Стоимость добавления товара 5 рублей 1шт. Кого заинтересует все расскажу и покажу.

    Наполнение сайтов39 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верификация базы данных CRM системы сайта

    $250

    Верификация базы данных CRM системы сайта Сделана выборка из базы ДубльГИС данных более 5000 записей (во вложении в формате MS EXCEL). Но база данных была актуальна на сентябрь 2013 года и в ...

    SQL
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется срочно наполнить сайт на WordPress

    Сегодня 31 июля - с 18.00 по Москве - для наполнения сайта на WordPress СРОЧНО требуется человек - который быстро наполнит сайт по недвижимости объектами - что входит в наполнение: - фотографии - ...

    WordPress
    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ручная регистрация компании в сервисах

    Составление уникального описания компании. Ручная регистрация на 78 ресурсах. я вам даю пароль и e-mail к корпоративной почте, вы производите заполнение и регистрацию в списке 78 сайтов, загрузка картинок, уникальное ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Добавить цены с сайта

    $50

    Надо добавить цены в прайс лист - всего 680 позиций Идем на сайт вбиваем номер в строку поиска - вылазит список из этого списка нужно название фирмы и цена по данному изделию - это ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Контент-менеджер для магазина

    $500

    Доброго времени суток, Уважаемые Фрилансеры! В скором времени мы открываем новый интернет-гипермаркет. Мы молодая, перспективная компания, которая хочет внести свою лепту в продажу непродовольственных товаров через, предлагая покупателям приобрести товары в рассрочку без первоначального взноса ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад