Добавить цены с сайта

Надо добавить цены в прайс лист - всего 680 позиций

Идем на сайт вбиваем номер в строку поиска - вылазит список из этого списка нужно название фирмы и цена по данному изделию - это добавляем в excel и так для всех позиций

Скрин того что надо сделать в приложении