Контент-менеджер для магазина

Доброго времени суток, Уважаемые Фрилансеры! В скором времени мы открываем новый интернет-гипермаркет. Мы молодая, перспективная компания, которая хочет внести свою лепту в продажу непродовольственных товаров через, предлагая покупателям приобрести товары в рассрочку без первоначального взноса и переплат.

Мы пока еще не открылись, но нам уже требуются фрилансеры на постоянном сотрудничестве, которые способны будут выполнять ежедневно конкретные задания по контенту. На данный момент необходимо выполнять рерайт описаний уже залитых на сайт товаров и добавлять на сайт новые товары.

На данный момент мы готовы платить следующую сумму 1 товар = 5 рублей. (подробнее в ТЗ). В день при несложной нагрузки с минимальным опытом работы в данной сфере реально добавить порядка 40-50 товаров. Соответственно 50x5=250 руб/день x 24дня (2 выходных) = 6000 руб/месяц. Имеется возможность и больше добавлять товаров, всё зависит от опыта работы. В дальнейшем, при успешной работе мы готовы повысить оплату, после открытия.

Наши требования:

- грамотно и качественно переписывать текст согласно ТЗ

- высокая уникальность текстов

- постоянная связь с исполнителем, не теряться, быть постоянно в сети (ICQ, Skype, почта)

- предоставление отчётов (пример Google Docs)

Наши гарантии:

- постоянное сотрудничество

- своевременная и полная оплата (Безопасная сделка, WebMoney, Yandex.Деньги, Банковский счёт, карта банка и т.д.)

- отзыв по окончанию выполнения проекта

Напомню, что нам требуются фрилансеры на постоянном сотрудничестве. Количество исполнителей может быть множество, т.е работа ориентирована на несколько фрилансеров (от 5 и более, в идеале 30), поскольку количество товаров на сайте постоянно растет.

Для того, чтобы определиться с выбором того или иного фрилансера, нам нужно понять, насколько качественно Вы готовы выполнять задания согласно проекту. Для этого следует прочитать ТЗ. Согласно данному ТЗ, необходимо выполнить тестовый товар, за счет которого, мы сможем определиться, подходите Вы нам или нет. Тестовый товар Вы выбираете сами (это может быть любой вид электроники и т.д.).

Готовый тестовый товар оставляете в проекте, высылаете личным сообщением, на электронную почту, скайп, аську с пометкой «Тестовый товар (контент)». В тексте письма пожалуйста указываете ссылку на проект, ссылку на Ваш профиль и соответственно сам тестовый товар.

Техническое задание:

Требования к описанию продукта:

1. Удивить: Выявить и отразить в первом предложении ту выгоду, которая отличает именно этот продукт.

2. Научить: Указать полезное функциональное свойство продукта, через обучение тому, как это свойство использовать.

3. Убедить: В завершении описания указать долгосрочную выгоду от обладания этим продуктом

4. Общий объем описания не должен превышать 500 знаков (без пробелов).

Примеры описаний:

1. Холодильник ННН, самый тихий в своем классе. Поверхности камер выделяю ионы серебра, что увеличивает срок хранения, циркуляция воздуха обеспечивает разделение камер на температурные зоны, условия в которых регулируются с помощью сенсорной панели. Существенным дополнительным плюсом, является экономичное использование электроэнергии.

2. Телевизор NNN обладает самым выгодным соотношением диагональ/цена! Позволяет подключать через USB разъем внешние накопители емкостью до 1 Гб и обладает очень «всеядным» программным плеером. Угол обзора достаточно широкий, что позволяет смотреть фильмы всей семьей. Срок службы от 10 лет.

3. Лопата ZZZ обладает особой геометрией штыка, за один цикл Вы возьмете ровно такое количество грунта, которое обеспечит оптимальный расход сил во время работы. Горизонтальная ручка насадка на черенке, облегчит нагрузку на суставы. Сталь штыка лопаты очень высокого качества, что значительно увеличивает срок службы, избавляет от необходимости постоянно затачивать инструмент.