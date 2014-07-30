Веб-программист

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок207 просмотров

В крупную, динамично развивающуюся компанию Рельеф-Центр требуется веб-программист (ознакомиться с компанией можно на сайте ww.relef.ru)/

Обязанности

• Разработка интернет-сайтов

• Оценка проектных требований, проектирование алгоритмов решения задач

• Рефакторинг и модернизация проектов

• Подготовка технической документации

• Контроль качества разработки и соблюдения сроков

Требования:

Знания и навыки работы на PHP и MySQL

Знание html, css, javascript

Знание 1С Битрикс или другими CMS

Понимание принципов работы веб-кластера

CSSHTMLJavaScriptMySQLPHP
11 лет назад
SvetikovaLS
Людмила 
44 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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