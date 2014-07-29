Контент-менеджер, рерайтер

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт22 заявки399 просмотров

сайт www.wifi.kz Требуются контент-менеджеры на постоянную работу. Заполнение товарных позиций, рерайт текста 1000 знаков, четыре картинки и спецификация модели. Оплата в месяц 500 $

Тематика сетевое оборудование.

Размер статьи минимум 1000 знаков

Ключевые слова, если есть (перечень ключевых слов, информация о плотности их вхождения или конкретном количестве, возможность использования словоформ)

Источники (ссылки на источники для рерайта) – официальные сайты производителей продукции

Исходный текст, если есть (текст для рерайта) с оффсайтов обычно

Персональные пожелания (конкретные индивидуальные пожелания по написанию статьи, если таковые имеются) 90% оригинального текста

Написание статей
11 лет назад
Ruba
50 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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