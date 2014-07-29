На постоянную работу примем новостного редактора. Оплата еженедельно, объем 45 новостей в месяц. Расценки - 1 новость 40р. Список городов выдается. По каждому городу нужно раз в месяц размещать актуальные новости крупных ритейлов, как правило ...
Контент-менеджер, рерайтер
сайт www.wifi.kz Требуются контент-менеджеры на постоянную работу. Заполнение товарных позиций, рерайт текста 1000 знаков, четыре картинки и спецификация модели. Оплата в месяц 500 $
Тематика сетевое оборудование.
Размер статьи минимум 1000 знаков
Ключевые слова, если есть (перечень ключевых слов, информация о плотности их вхождения или конкретном количестве, возможность использования словоформ)
Источники (ссылки на источники для рерайта) – официальные сайты производителей продукции
Исходный текст, если есть (текст для рерайта) с оффсайтов обычно
Персональные пожелания (конкретные индивидуальные пожелания по написанию статьи, если таковые имеются) 90% оригинального текста
Заявки фрилансеров
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