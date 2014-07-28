Разместить статьи на сайте - 10 сейчас и 10 через пару дней. Какие работы необходимо выполнить:

- разместить сам текст.

- найти до 10 изображений в сети по тематике, привести их к необходимым размерам

- разместить в тексте

- присвоить миниатюру

- сохранить с датой публикации

Пишите стоимость за 1 статью. Если все устроит будет постоянный заказ.

Админка - Вордпресс

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