Специалист для ведения контента сайта

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт9 заявок322 просмотра

Меня зовут Дмитрий. Я представляю компанию ООО БиПрикс. Мы занимаемся продажей отделочных материалов через интернет магазин.

Задача:

Ведение контента сайта: Bprix.ru. Ищу специалиста или группу специалистов (компанию) – желательно.

Обязанности:

1. Добавление, редактирование товаров сайта. Наполнение сайта товарами.

2. Создание, размещение, редактирование текстовой информации:

Статьи;

Новости;

Модерирование отзывов.

Требования:

1. Понимание принципов поисковой оптимизации сайтов (SEO), создание контента с учетом этих принципов;

2. Базовые знания HTML (дескрипторы, теги и т.д.);

3. Знание предмета деятельности компании (Отделочные материалы)

4. Грамотность;

5. Базовые навыки работы с графическими редакторами;

6. Опыт работы с OpenCart – желательно.

Нужны специалисты своего дела. Жду Ваших предложений с расценками.

Бюджет 10 000 – 20 000 в мес. Бюджет обсуждаемый

HTMLOpencart
11 лет назад
BPrix
36 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

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