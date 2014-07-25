Нужно сделать парсинг объявлений с авито.ру из одной категории на сайт объявлений под osclass
Наполнение магазина на opencart
Необходимо наполнение магазина, примерно 200+ товаров, источник укажу, сделаю видеоинструкцию с подробным описанием процесса :)
Заявки фрилансеров
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