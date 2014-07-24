Собрать информацию о клиниках

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Закрыт8 заявок178 просмотров

Нужно собрать в интернете информацию о клиниках, в которых занимаются лечением герпеса или цистита.

Нужно:

- название клиники;

- фотографию;

- уникальное описание до 1000 символов.

- адрес;

- телефон;

- e-mail;

- сайт;

- график работы.

Оплата за одну клинику - 100 рублей.

11 лет назад
Vityok93
Виктор 
31 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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