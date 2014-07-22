Древовидная структура для проекта "Автономный дом"

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Закрытнет заявок145 просмотров

Создать древовидную структуру для проекта "Автономный Дом"

Необходимо разобраться (или уже иметь представление) о системе Автономного дома и составить разветвленную подробную структуру сайта.

Во вложении пример уровня проработки. (Это лишь пример, возможно в разделе "Ветрогенераторы" еще есть дополнительные разделы или подразделы)

Готов выслушать вопросы по проекту и вариантам оплаты.

11 лет назад
C4ACTbE
Роман 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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