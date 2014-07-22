Наполнение сайта информацией

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт17 заявок342 просмотра

Тематика туризм. Необходимо наполнение сайта информацией: тексты, статьи, отзывы, фото, расположение информации, вставка баннеров. Необходимо знание фотошопа. Продолжительное сотрудничество.

11 лет назад
irina_mz
Ирина 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров