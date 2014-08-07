Регистратор (без опыта, долгосрочно)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт43 заявки740 просмотров

Требуется активный пользователь интернета и социальных сетей для поиска информации в интернете.

Информацию нужно сохранять по архивам, оплата за архив 4 USD.

На эту неделю нужно порядка 15 архивов.

Ориентируемся на долгосрочное сотрудничество.

11 лет назад
Job_Online
Кристина 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров