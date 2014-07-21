Наполнение сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт14 заявок306 просмотров

Нужно наполнить контентом сайт в конструкторе nethouse. База 300–400 позиций

11 лет назад
pavelkrv
Павел 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

teddy_
Алла 
32 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
127 отзывов(-4)
11 лет назад
$80
2 дня
Проект был выполнен в сроки. Заказчик не оплатил и пропал. НЕ РЕКОМЕНДУЮ с ним сотрудничать!!!

Заявки фрилансеров

teddy_
Алла 
32 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
127 отзывов(-4)
11 лет назад