Наполнение сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок292 просмотра

добрый день есть сайт ww.krovmart.ru Нужно заполнить на нем разделы описаниями товаров + доверстать. На выходе мне нужен готовый сайт. Например нужно заполнить раздел Тегола ": открываете поисковик и смотрите как это выглядит на http://www.tegola.ru/ аналогичных (описание ). Там везде все почти одинаковое. Нового придумать ничего нельзя в принципе. Но полностью переписывать тоже не нужно.

И так по разделам нужно заполнить весь сайт .

Если устраивает — пишите одну страницу одобряем и вперед

Спасибо за внимание.

11 лет назад
VAL65
59 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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