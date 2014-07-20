Наполнение сайта

добрый день есть сайт ww.krovmart.ru Нужно заполнить на нем разделы описаниями товаров + доверстать. На выходе мне нужен готовый сайт. Например нужно заполнить раздел Тегола ": открываете поисковик и смотрите как это выглядит на http://www.tegola.ru/ аналогичных (описание ). Там везде все почти одинаковое. Нового придумать ничего нельзя в принципе. Но полностью переписывать тоже не нужно.

И так по разделам нужно заполнить весь сайт .

Если устраивает — пишите одну страницу одобряем и вперед

Спасибо за внимание.