Требуется сотрудник для заполнения раздела сайта (асаны йоги). Вам необходимо на Youtube найти интересное видео, на котором показано как выполнять одну асану йоги, добавить его на сайт, придумать заголовок и добавить краткое описание. Добавлять нужно ...
Наполнение сайта
добрый день есть сайт ww.krovmart.ru Нужно заполнить на нем разделы описаниями товаров + доверстать. На выходе мне нужен готовый сайт. Например нужно заполнить раздел Тегола ": открываете поисковик и смотрите как это выглядит на http://www.tegola.ru/ аналогичных (описание ). Там везде все почти одинаковое. Нового придумать ничего нельзя в принципе. Но полностью переписывать тоже не нужно.
И так по разделам нужно заполнить весь сайт .
Если устраивает — пишите одну страницу одобряем и вперед
Спасибо за внимание.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть "подложка" - в виде карты (Растовая картинка) Необходимо в специальном софте обвести болле 1000 зданий. Оплата - 0,05$ за зданиеНаполнение сайтов9 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день требуется заполнить первую часть товаров на ИМ 435 штук: -название , артикул, цена, фото, мета теги описания, мета теги keywords, , описание фото, размер, металл изготовления. описание товара привязать к ...Завершен11 лет назад
Исходный формат: Word. CMS: Wordpress Необходимо добавить статьи на сайт. В первом документе около 60 статей. Текст однотипно отформатирован. ТЗ здесь. https://docs.google.com/document/d/1RAmYy99PtDfYWhw5JfacpAkGcvtOr5TCW7f6i0065_Y/edit?usp=sharing Субъективно ...Завершен11 лет назад
C одного строительного сайта на другой нужно перенести примерно 130 (+.- 10) товаров, с их характеристиками и картинкой. Вот нужные товары: - Брусчатка Робен - 12, Золотой мандарин - 22 ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Ищем контент менеджера на наполнение базы по концертам. Необходимая работа: * Проверка корректности информации в базе * Заполнение информации по выступающим артистам * Заполнение информации ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $345
Нужен контент-менеджер для полного ведения проекта. Начиная от подбора тем, заканчивая публикацией. Оплата за одну опубликованную статью в среднем 250 рублей. Заказ текстов за мой счет. Вам необходимо подобрать ...Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нужен человек, готовый помочь с наполнением нового кулинарного сайта самыми разными вкусными рецептами. Можно писать свои рецепты из головы или из старых маминых/бабушкиных тетрадок, интернета - рерайтить. Требования: ...Завершен11 лет назад