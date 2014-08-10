Контент-менеджер сайта по йоге

Требуется сотрудник для заполнения раздела сайта (асаны йоги). Вам необходимо на Youtube найти интересное видео, на котором показано как выполнять одну асану йоги, добавить его на сайт, придумать заголовок и добавить краткое описание. Добавлять нужно по принципу - одна асана - одно видео. Кол-во публикаций в день 2–5 (можно больше), цена 10 руб./шт. Оплата еженедельно в понедельник за всю выполненную работу за прошлую неделю. Оплата через Webmoney. Подробная инструкция - http://www.relaxyoga.ru/pages/instruction.html. Предпочтение отдается тем, кто хотя бы немного занимался йогой сам и для кого слова "асана" или "шавасана" - не пустой звук.