Требуется сотрудник для заполнения раздела сайта (асаны йоги). Вам необходимо на Youtube найти интересное видео, на котором показано как выполнять одну асану йоги, добавить его на сайт, придумать заголовок и добавить краткое описание. Добавлять нужно ...
Наполнение сайта на joomla-3.3
есть сайт http://vorota152.ru/ нужно сделать следующее
1) изменить категории каталога например
гаражные ворота - это категория, а в ней уже 3 подкатегории
-секционные ворота
-рулонные ворота
-еще какие то ворота
2)сделать для этих категорий описание для этого берем сайт вот этот сайт www.hoermann.ru
там есть каталоги в PDF и там есть картинки и описание к категориям (примерный шаблон что писать я дам)
3)вставить с сайта www.hoermann.ru акции в слайдер
Требования:
-Сделать все аккуратно
-сроки до 1 августа
Бюджет до 50-70$
Будет все хорошо будут еще заказы
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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