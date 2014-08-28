Наполнение сайта на joomla-3.3

есть сайт http://vorota152.ru/ нужно сделать следующее

1) изменить категории каталога например

гаражные ворота - это категория, а в ней уже 3 подкатегории

-секционные ворота

-рулонные ворота

-еще какие то ворота

2)сделать для этих категорий описание для этого берем сайт вот этот сайт www.hoermann.ru

там есть каталоги в PDF и там есть картинки и описание к категориям (примерный шаблон что писать я дам)

3)вставить с сайта www.hoermann.ru акции в слайдер

Требования:

-Сделать все аккуратно

-сроки до 1 августа

Бюджет до 50-70$

Будет все хорошо будут еще заказы