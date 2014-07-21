Женя реально грамотный исполнитель. Все мои пожелания хотя и выражены были довольно туманно, были сделаны. Сайт очень быстро грузиться несмотря на обилие скриптов и картинок. По срокам заняло один день. В общем если нужен грамотный спец по верстке - рекомендую. Сам еще обращусь не раз.