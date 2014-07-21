Vetrov-AL

Алексей Vetrov-AL

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Кроссбраузерная верстка HTML5 CSS3 jQuery
  • HTML5, CSS3, jQuery .
  • Кроссбраузерность и валидность
  • Блочная, фиксированная / резиновая верстка.
  • Написание аккуратного и продуманного кода.
  • Соблюдение стандартов W3C.
Контакты:

[email protected]- Почта

vetrov-al Skype

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Оформить/отредактировать статьи на сайте

    Необходимо отредактировать черновики статей о выборе товаров, включая бытовую технику, авто и электронику. Задача включает исправление смысловых и грамматических ошибок, а также удаление лишних изображений. Примеры статей для исправления доступны для ознакомления.

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сверстать копию сайта

    $15

    Нужно сверстать копию вот этого сайта http://furnikuhni.ru/ - на оригинальном сайте много лишнего убрать добрую половину ( я скажу что именно) ну и все собственно. Жду ответов. По бюджету 1000-1500р не больше.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Настроить удобное оформления заказа на Magento

    $30

    Есть сайт http://otvertka.pro но там очень неудобное оформление заказа Нужно поставить готовый модуль удобного оформления заказа Думаю что такие есть. Написание с нуля думаю будет дорого хотя если уложитесь в бюджет ...

    Magento
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Скрипт обновления цены

    $50

    Нужно написать скрипт который будет автоматически обновлять цены на сайте принцип действия таков (на наш дилетанский взгляд) 1-скрипт получает ссылки на страницы товара из mysql и id товара 2-получает цену ...

    MySQL
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать шаблон PSD и привязать его к Joomla+virtuemart

    $100

    Есть шаблон в PSD вот так он выглядит http://themeforest.net/item/media-center-electronic-ecommerce-psd-template/7822761?WT.oss_phrase=&amp;WT.oss_rank=51&amp;WT.z_author=bcube&amp;WT.ac=search_list нужно сделать следующее: -заверстать странички -привязать все это к Joomla+Virtuemart -обьяснить мне как этим всем пользоваться))) ...

    Joomla
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать интернет-магазин

    $500

    Коллеги нужно сделать интернет-магазин инструментов, - самое главное это прописать всю логику (поиск товара, корзина отслеживание заявок и т.д.) - дизайн можно шаблон - желательно на связке Joomla+Virtuemart ,хотя можно и ...

    Joomla
    Интернет-магазины33 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнение сайта на joomla-3.3

    $50

    есть сайт http://vorota152.ru/ нужно сделать следующее 1) изменить категории каталога например гаражные ворота - это категория, а в ней уже 3 подкатегории -секционные ворота -рулонные ворота ...

    Joomla
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать калькулятор

    $50

    Нужно написать калькулятор как на вот этом сайте http://tk-kit.ru/ Требования -грамотный код -пояснения по настройке и использованию калькулятора -уложиться в срок до 20 июля ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать две страницы и привязать к Joomla

    $100

    Нужна грамотная верстка двух страниц и привязывание к последней Joomle Требования: -грамотный код -срок до 9-10 июля 2014 со сроками не задерживать -быть на связи (здесь,контакт,почта) -быть готовым ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Продвинуть интернет магазин

    $1000

    Продвинуть интернет магазин http://www.dresscode-13.ru,инетересуют реальные (целевые) посетители. -Регион-Нижегородская область(РФ) -Попадание в топ-10 -Семантическое ядро Короче напишите ваши предложения -сроки продвижения? -от чего зависит цена? ...

    Поисковые системы (SEO)19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Внести ряд изменений в сайт на Joomla

    $50

    Есть сайт http://your-webmasters.com/demo/leto2/ с демоданными и установленным модулем joomshopping, нужно: -Убрать модуль joomshopping -Настроить боковое и верхнее меню -Добавить модуль для отзывов -Настроить отображение материалов -Убрать все лишние ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сверстать простую HTML-страницу

    $50

    Нужно сверстать страницу как на ссылке http://letnee-utro.ru/, сроки до 10 мая, бюджет 30$ если управитесь раньше, будет 40$, если сможете прикрутить к WordPress или Joomla то будет 50$ Требования; -нормальная верстка (кроссбраузерность) ...

    HTMLJoomlaWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

Отзывы фрилансеров

Fanatik7
Михаил 
35 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Оформить/отредактировать статьи на сайте
Алексей очень хороший заказчик, грамотно ставит задачи, отнёсся с понимаем к небольшой задержке по срокам, оплата всегда вовремя, рекомендую!
Михаил отличный исполнитель , немного задержался по срокам но компенсировал это отличным качеством и адекватной ценой. Рекомендую всем кому нужен ответственный и грамотный исполнитель
Ответный отзыв
Hable
30 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Сверстать копию сайта
Отличный заказчик, Доволен работой.
Женя реально грамотный исполнитель. Все мои пожелания хотя и выражены были довольно туманно, были сделаны. Сайт очень быстро грузиться несмотря на обилие скриптов и картинок. По срокам заняло один день. В общем если нужен грамотный спец по верстке - рекомендую. Сам еще обращусь не раз.
Ответный отзыв
stawr1111
27 лет
13 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Наполнение сайта на joomla-3.3
Joomla
Алексей хороший заказчик. Все прошло без проблем.
Женя сделал все аккуратно и быстро.Рекомендую
Ответный отзыв
korg
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Сверстать две страницы и привязать к Joomla
Joomla
Постоянный заказчик, как всегда всё отлично!
Сергей как всегда меня не подвел,сделал все грамотно и в срок. Хороший специалист,честно всем рекомендую
Ответный отзыв
korg
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Сверстать простую HTML-страницу
HTMLJoomlaWordPress
Приятно было работать, очень хороший заказчик!
Сергей показал себя как грамотный специалист,всю работу выполнил качественно и на два дня раньше,чем договаривались. На все мои вопросы отвечал быстро и по делу. В общем буду и дальше обращаться к этому человеку. Рекомендую!
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