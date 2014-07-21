Необходимо отредактировать черновики статей о выборе товаров, включая бытовую технику, авто и электронику. Задача включает исправление смысловых и грамматических ошибок, а также удаление лишних изображений. Примеры статей для исправления доступны для ознакомления.
- HTML5, CSS3, jQuery .
- Кроссбраузерность и валидность
- Блочная, фиксированная / резиновая верстка.
- Написание аккуратного и продуманного кода.
- Соблюдение стандартов W3C.
[email protected]- Почта
vetrov-al Skype
- Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен3 года назад
Всем привет, нужно настроить магазин http://строим-мебель.рф/shop/. добавить шаблон, меню, добавить 2-3 товара, настроить оформление заказа.Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $15
Нужно сверстать копию вот этого сайта http://furnikuhni.ru/ - на оригинальном сайте много лишнего убрать добрую половину ( я скажу что именно) ну и все собственно. Жду ответов. По бюджету 1000-1500р не больше.Завершен9 лет назад
- $30
Есть сайт http://otvertka.pro но там очень неудобное оформление заказа Нужно поставить готовый модуль удобного оформления заказа Думаю что такие есть. Написание с нуля думаю будет дорого хотя если уложитесь в бюджет ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужно написать скрипт который будет автоматически обновлять цены на сайте принцип действия таков (на наш дилетанский взгляд) 1-скрипт получает ссылки на страницы товара из mysql и id товара 2-получает цену ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Есть шаблон в PSD вот так он выглядит http://themeforest.net/item/media-center-electronic-ecommerce-psd-template/7822761?WT.oss_phrase=&WT.oss_rank=51&WT.z_author=bcube&WT.ac=search_list нужно сделать следующее: -заверстать странички -привязать все это к Joomla+Virtuemart -обьяснить мне как этим всем пользоваться))) ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Коллеги нужно сделать интернет-магазин инструментов, - самое главное это прописать всю логику (поиск товара, корзина отслеживание заявок и т.д.) - дизайн можно шаблон - желательно на связке Joomla+Virtuemart ,хотя можно и ...Интернет-магазины33 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
есть сайт http://vorota152.ru/ нужно сделать следующее 1) изменить категории каталога например гаражные ворота - это категория, а в ней уже 3 подкатегории -секционные ворота -рулонные ворота ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Нужно написать калькулятор как на вот этом сайте http://tk-kit.ru/ Требования -грамотный код -пояснения по настройке и использованию калькулятора -уложиться в срок до 20 июля ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужна грамотная верстка двух страниц и привязывание к последней Joomle Требования: -грамотный код -срок до 9-10 июля 2014 со сроками не задерживать -быть на связи (здесь,контакт,почта) -быть готовым ...Завершен11 лет назад
- $1000
Продвинуть интернет магазин http://www.dresscode-13.ru,инетересуют реальные (целевые) посетители. -Регион-Нижегородская область(РФ) -Попадание в топ-10 -Семантическое ядро Короче напишите ваши предложения -сроки продвижения? -от чего зависит цена? ...Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть сайт http://your-webmasters.com/demo/leto2/ с демоданными и установленным модулем joomshopping, нужно: -Убрать модуль joomshopping -Настроить боковое и верхнее меню -Добавить модуль для отзывов -Настроить отображение материалов -Убрать все лишние ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Нужно сверстать страницу как на ссылке http://letnee-utro.ru/, сроки до 10 мая, бюджет 30$ если управитесь раньше, будет 40$, если сможете прикрутить к WordPress или Joomla то будет 50$ Требования; -нормальная верстка (кроссбраузерность) ...Завершен11 лет назад