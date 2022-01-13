Всегда бы так работать - опубликовал проект, за минуту первый отклик, Михаил сразу указал заявку Окончательной - я сразу выбрал Исполнителем - через 2 минуты у меня готовый макет. Благодарю за оперативность и качество работы! Рекомендую!