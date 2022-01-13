Fanatik7

Михаил Fanatik7

 
35 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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Отзывы заказчиков

z24z
41 год
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
3 года назад
Отредактировать макет и перевести в CorelDRAW
CorelDRAW
Всегда бы так работать - опубликовал проект, за минуту первый отклик, Михаил сразу указал заявку Окончательной - я сразу выбрал Исполнителем - через 2 минуты у меня готовый макет. Благодарю за оперативность и качество работы! Рекомендую!
Артём - лучший заказчик. Оперативно выходит на связь. Четко поставленное ТЗ, мгновенная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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Vetrov-AL
Алексей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
9 баллов
3 года назад
Оформить/отредактировать статьи на сайте
Михаил отличный исполнитель , немного задержался по срокам но компенсировал это отличным качеством и адекватной ценой. Рекомендую всем кому нужен ответственный и грамотный исполнитель
Алексей очень хороший заказчик, грамотно ставит задачи, отнёсся с понимаем к небольшой задержке по срокам, оплата всегда вовремя, рекомендую!
Ответный отзыв
pmezentsev
Павел 
42 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
$9
10 баллов
3 года назад
Определить тематику англоязычных веб страниц ч3
Михаил подошел к задаче проактивно, был на связи, учитывал обратную связь. Было приятно работать!
Павел грамотно ставит задачу, оплата точно в срок. Было приятно с ним работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Очень хороший заказчик!
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