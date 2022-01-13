Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
3 года назад
CorelDRAW
Всегда бы так работать - опубликовал проект, за минуту первый отклик, Михаил сразу указал заявку Окончательной - я сразу выбрал Исполнителем - через 2 минуты у меня готовый макет. Благодарю за оперативность и качество работы! Рекомендую!
Ответный отзыв
Артём - лучший заказчик. Оперативно выходит на связь. Четко поставленное ТЗ, мгновенная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$5
9 баллов
3 года назад
Михаил отличный исполнитель , немного задержался по срокам но компенсировал это отличным качеством и адекватной ценой. Рекомендую всем кому нужен ответственный и грамотный исполнитель
Ответный отзыв
Алексей очень хороший заказчик, грамотно ставит задачи, отнёсся с понимаем к небольшой задержке по срокам, оплата всегда вовремя, рекомендую!
$9
10 баллов
3 года назад
Михаил подошел к задаче проактивно, был на связи, учитывал обратную связь. Было приятно работать!
Ответный отзыв
Павел грамотно ставит задачу, оплата точно в срок. Было приятно с ним работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Очень хороший заказчик!