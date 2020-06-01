pmezentsev

Павел Мезенцев pmezentsev

 
41 годРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
10 дней назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$89
выплачено фрилансерам
57%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн планировки квартиры

    Мы семья их 4х человек сняли трешку сложной планировки и пытаемся обустроиться в ней Возникли сложности организовать удобное рабочее место для супруги огранизовать удобную обеденную зону столик для мейкапа жены ...

    Планировка квартиры
    Интерьеры и Экстерьеры6 заявок
    Открыт
    11 дней назад

  • Написать блогпост на английском по скринкасту

    Добрый день! У меня есть идея для блогпоста, я сделал 20минутную презентацию с ней https://1drv.ms/v/s!AnYgKxqEnhIFi94eJEr0l7wSQ9r6Fg?e=zmJDP2 тема блог поста "Бизнес метрики для дата саентистов" требуется написать интересный текст на основе презентации на английском языке.

    Переводы14 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Определить тематику англоязычных веб страниц ч4

    $70

    Есть google docs таблица с ссылками на веб страницы. Следует посмотреть каждую и записать все рубрики к которой она относится. Нас интересуют рубрики из раздела "family law" (marriage, divorce, child adoption, etc, всего около 40 категорий). (некоторые ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Определить тематику англоязычных веб страниц ч3

    Есть google docs таблица с ссылками на веб страницы. Следует посмотреть каждую и записать все рубрики к которой она относится.Нас интересуют рубрики из раздела "family law" (marriage, divorce, child adoption, etc, всего около 40 категорий).(некоторые страницы могут ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Определить тематику англоязычных веб страниц ч2

    Есть google docs таблица с ссылками на веб страницы. Следует посмотреть каждую  и записать все рубрики к которой она относится. Нас интересуют рубрики из раздела "family law"  (marriage, divorce, child adoption, etc, всего около 40 категорий). (некоторые страницы могут не ...

    Редактирование и Корректура1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Определить тематику англоязычных веб страниц

    Есть google docs таблица с ссылками на веб страницы. Следует посмотреть каждую  и записать все рубрики к которой она относится. Нас интересуют рубрики из раздела "family law"  (marriage, divorce, child adoption, etc, всего около 40 категорий). (некоторые страницы могут не ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Помощь в создании instagramm акаунта

    Планируется создать и вести instagram блог стилиста для поиска и привлечения клиентов на русском и английском языке. Требуется помощь с  - составлением плана ведения профиля  - и с первоначальным заполнением ленты возможно дальнейшее сотрудничество.

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Написать подводки на английском к фотографиям в instagramm

    Есть 45 фотографий, отобранные для публикации в инстаграм профиле фотографа. Требуется написать подводки около 100 символов + популярные хештеги к каждой из них. Язык подводок английский. Ничего не имею против google translate и цитат, главное чтобы было к ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Составить подборку поисковых запросов для категорий

    Мы обучаем классификатор веб страниц на английском языке. Для правильного определения категорий веб страниц нам нужны  качественные примеры страниц по заданной категории. Для каждой категории требуется достаточно большой набор примеров, поэтому мы собираем их при помощи поисковых запросов в ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Смонтировать ролик

    Есть обучающее видео IT тематики на 5-6 минут. Снято на камеру с дублями, так что сырой материал занимает 13 минут. Звук писался отдельно Требуется    - смонтировать из дублей целое обучающее видео   - добавить графику, текст и картинки согласно ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Смонтировать обучающее видео

    Есть обучающее видео IT тематики на 5-6 минут. Снято на камеру с дублями, так что сырой материал занимает 15 минут. Звук писался отдельно, отдельным видео был записан демонстрационный пример. Требуется    - смонтировать из дублей целое обучающее видео   - ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Смонтировать ролик

    Есть обучающее видео IT тематики на 5-6 минут. Снято на камеру с дублями, так что сырой материал занимает 7 минут. Звук писался отдельно Требуется    - смонтировать из дублей целое обучающее видео   - добавить графику, текст и картинки согласно ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Написать английские субтитры к видео на русском

    Есть видео длиною 9:22 https://www.youtube.com/watch?v=NXY7O9RPWyA Требуется перевести его на английский язык и записать перевод виде файла субтитров. Также нужно разбить текст на субтитры так, чтобы каждый элемент содержал читабельное количество текста и при этом висел достаточно долго. Субтитры должны ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Монтаж видео

    Есть обучающее видео на 5 минут. Снято на камеру с дублями, так что сырой материал занимает 7 минут. Звук писался отдельно Требуется    - смонтировать из дублей целое обучающее видео   - добавить графику, текст и картинки согласно сценарию   - ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Подготовка шаблона задания для яндекс толоки (html,css,js)

    Яндекс толока - система для проведения платных опросов. Каждое задание в ней представляет собой небольшой html+css+js шаблон.Мы готовим опрос по определению тематики веб страниц. (Показываем исполнителям веб страницу в iframe и спрашиваем, к какой тематике ...

    JavascriptHTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Выбрать медицинские категории для текстов на английском

    Даны 5 подборок урлов (по 100 урлов) на английском и категории, к которым они могут относиться. (основная и дополнительная) Требуется  - Выбрать по 10 урлов из каждой подборки, желательно примеры того когда урл относится к категории 1, категории 2 ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Выбрать эталонные категории для текстов на английском

    $200

    Есть большой набор урлов на английском, касающихся различных заболеваний. (261 категория, по 100 урлов в каждой категории).  Требуется просмотреть урлы в каждой категории и отобрать ~10 характерных урлов (с правильными и неправильными ответами), написать короткое обоснование ...

    Редактирование и Корректура2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Wolf_in
Илья 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
2 года назад
Определить тематику англоязычных веб страниц ч4
Павел, четко ставил задачи и всегда вовремя оплачивал. Жаль, что не получилось долгосрочного сотрудничества по этой работе.
Спасибо
Ответный отзыв
asyashamal
24 годаБеларусь
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
2 года назад
Определить тематику англоязычных веб страниц
Компетентный и приятный заказчик. Своевременная оплата. Благодарю за сотрудничество!
Анастасия выполнила задачу ответственно и аккуратно. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Fanatik7
34 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$9
10 баллов
2 года назад
Определить тематику англоязычных веб страниц ч3
Павел грамотно ставит задачу, оплата точно в срок. Было приятно с ним работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Очень хороший заказчик!
Михаил подошел к задаче проактивно, был на связи, учитывал обратную связь. Было приятно работать!
Ответный отзыв
smm1
40 летБолгария
10 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$70
10 баллов
2 года назад
Помощь в создании instagramm акаунта
Очень приятный и хороший клиент. С моей стороны была небольшая задержка, отнесся с пониманием. Оплата в срок. Всем исключительно рекомендую!
Александр сделал все что мы просили, учел замечания. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
kortatiana
Татьяна 
40 летБеларусь
3 года в сервисе
Была
7 месяцев назад
$15
10 баллов
3 года назад
Написать подводки на английском к фотографиям в instagramm
Спасибо Павлу за приятное сотрудничество)
Татьяна сделала проект точно в соответствии заданием, очень доволен результатом. Работать было легко и приятно. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв