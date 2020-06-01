pmezentsev

Мы семья их 4х человек сняли трешку сложной планировки и пытаемся обустроиться в ней Возникли сложности организовать удобное рабочее место для супруги огранизовать удобную обеденную зону столик для мейкапа жены ...
Павел Мезенцев pmezentsevpmezentsev
- Интерьеры и Экстерьеры6 заявокОткрыт11 дней назад
Добрый день! У меня есть идея для блогпоста, я сделал 20минутную презентацию с ней https://1drv.ms/v/s!AnYgKxqEnhIFi94eJEr0l7wSQ9r6Fg?e=zmJDP2 тема блог поста "Бизнес метрики для дата саентистов" требуется написать интересный текст на основе презентации на английском языке.Переводы14 заявокЗакрытгод назад
- $70
Есть google docs таблица с ссылками на веб страницы. Следует посмотреть каждую и записать все рубрики к которой она относится. Нас интересуют рубрики из раздела "family law" (marriage, divorce, child adoption, etc, всего около 40 категорий). (некоторые ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
Есть google docs таблица с ссылками на веб страницы. Следует посмотреть каждую и записать все рубрики к которой она относится.Нас интересуют рубрики из раздела "family law" (marriage, divorce, child adoption, etc, всего около 40 категорий).(некоторые страницы могут ...Завершен2 года назад
Есть google docs таблица с ссылками на веб страницы. Следует посмотреть каждую и записать все рубрики к которой она относится. Нас интересуют рубрики из раздела "family law" (marriage, divorce, child adoption, etc, всего около 40 категорий). (некоторые страницы могут не ...Редактирование и Корректура1 заявкаЗакрыт2 года назад
Есть google docs таблица с ссылками на веб страницы. Следует посмотреть каждую и записать все рубрики к которой она относится. Нас интересуют рубрики из раздела "family law" (marriage, divorce, child adoption, etc, всего около 40 категорий). (некоторые страницы могут не ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
Планируется создать и вести instagram блог стилиста для поиска и привлечения клиентов на русском и английском языке. Требуется помощь с - составлением плана ведения профиля - и с первоначальным заполнением ленты возможно дальнейшее сотрудничество.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен2 года назад
Есть 45 фотографий, отобранные для публикации в инстаграм профиле фотографа. Требуется написать подводки около 100 символов + популярные хештеги к каждой из них. Язык подводок английский. Ничего не имею против google translate и цитат, главное чтобы было к ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
Составить подборку поисковых запросов для категорий [IAB20-8 ] travel / by us locale [IAB20-14 ] travel / europe [IAB20-20 ] travel / japan [IAB20-21 ] travel / mexico and central america [IAB20-27 ...Завершен4 года назад
Мы обучаем классификатор веб страниц на английском языке. Для правильного определения категорий веб страниц нам нужны качественные примеры страниц по заданной категории. Для каждой категории требуется достаточно большой набор примеров, поэтому мы собираем их при помощи поисковых запросов в ...Завершен4 года назад
Есть обучающее видео IT тематики на 5-6 минут. Снято на камеру с дублями, так что сырой материал занимает 13 минут. Звук писался отдельно Требуется - смонтировать из дублей целое обучающее видео - добавить графику, текст и картинки согласно ...Завершен5 лет назад
Есть обучающее видео IT тематики на 5-6 минут. Снято на камеру с дублями, так что сырой материал занимает 15 минут. Звук писался отдельно, отдельным видео был записан демонстрационный пример. Требуется - смонтировать из дублей целое обучающее видео - ...Завершен5 лет назад
Есть несколько черновиков письма (На смеси русского и английского) технического текста в USCIS. Надо перевести его до конца на английский и выправить его стилистикуПереводы13 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть несколько черновиков письма (На смеси русского и английского) технического текста в USCIS. Надо перевести его до конца на английский и выправить его стилистикуПереводы18 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть обучающее видео IT тематики на 5-6 минут. Снято на камеру с дублями, так что сырой материал занимает 7 минут. Звук писался отдельно Требуется - смонтировать из дублей целое обучающее видео - добавить графику, текст и картинки согласно ...Завершен5 лет назад
Есть видео длиною 9:22 https://www.youtube.com/watch?v=NXY7O9RPWyA Требуется перевести его на английский язык и записать перевод виде файла субтитров. Также нужно разбить текст на субтитры так, чтобы каждый элемент содержал читабельное количество текста и при этом висел достаточно долго. Субтитры должны ...Переводы1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть обучающее видео на 5 минут. Снято на камеру с дублями, так что сырой материал занимает 7 минут. Звук писался отдельно Требуется - смонтировать из дублей целое обучающее видео - добавить графику, текст и картинки согласно сценарию - ...Завершен5 лет назад
Яндекс толока - система для проведения платных опросов. Каждое задание в ней представляет собой небольшой html+css+js шаблон.Мы готовим опрос по определению тематики веб страниц. (Показываем исполнителям веб страницу в iframe и спрашиваем, к какой тематике ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Даны 5 подборок урлов (по 100 урлов) на английском и категории, к которым они могут относиться. (основная и дополнительная) Требуется - Выбрать по 10 урлов из каждой подборки, желательно примеры того когда урл относится к категории 1, категории 2 ...Завершен6 лет назад
- $200
Есть большой набор урлов на английском, касающихся различных заболеваний. (261 категория, по 100 урлов в каждой категории). Требуется просмотреть урлы в каждой категории и отобрать ~10 характерных урлов (с правильными и неправильными ответами), написать короткое обоснование ...Редактирование и Корректура2 заявкиЗакрыт6 лет назад