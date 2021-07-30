Необходимо провести аудит рекламной связки Фейсбук-квиз, используемой для рекламы в сфере ремонтов квартир. Аудиторию настроено, есть баннеры, реклама ведёт на квиз, где пользователи оставляют контактные данные в CRM. Ожидаются рекомендации по улучшению эффективности рекламы. Укажите стоимость и сроки проведения аудита.
Помощь в создании instagramm акаунта
Планируется создать и вести instagram блог стилиста для поиска
и привлечения клиентов на русском и английском языке.
Требуется помощь с
- составлением плана ведения профиля
- и с первоначальным заполнением ленты
возможно дальнейшее сотрудничество.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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