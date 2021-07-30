Требуется разработать и продвинуть онлайн школу по перманентному макияжу. Необходима помощь в создании концепции, написании ТЗ для курсов и видеоматериалов, упаковке курса на платформу. Также нужна разработка стратегии продвижения и сценариев взаимодействия с аудиторией, а также внедрение рекламных стратегий.